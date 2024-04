Burna N1 debata, Grlić Radman glavna meta: “Vaš mandat obilježen je podsmjesima”

Podijeli :

Parlamentarni izbori održat će se 17. travnja, a N1 televizija je do tog dana pripremila pet debata u kojima sudjeluju članovi najjačih političkih stranaka. Naš Ilija Radić urednik je bio voditelj današnje, treće po redu, debate u kojoj se bavio temama iz nacionalne sigurnosti i vanjske politike.

Prije pet godina malo tko je mogao pretpostaviti da će buknuti rat na teritoriju Europe. U 2024. na Starom kontinentu i u neposrednoj blizini vode se čak dva oružana sukoba koji izazivaju brojne posljednice, od gospodarskih do humanitarnih.

Na mnoga od ključnih pitanja iz vanjske politike odgovarali su HDZ-ov ministar Gordan Grlić Radman, bivši ministar unutarnjih poslova SDP-ove Vlade Ranko Ostojić, Mostov sveučilišni profesor i saborski zastupnik Nino Raspudić, član Upravnog odbora stranke Možemo! Gordan Bosanac i sveučilišni profesor i kandidat Domovinskog pokreta Josip Jurčević.

Prijeti li Hrvatskoj neposredna vojna ugroza?

OSTOJIĆ: Po meni je puno važnije da se stvari iz Ukrajine ili bilo kojeg ratnog sukoba, mogu prenijet i na Hrvatsku. U ovom trenutku nam ne prijeti opasnost, ali moramo biti spremni bez obzira na to. Hrvatska bi trebala poraditi na civilnoj pripremi za moguću ugrozu jer građani moraju biti pripremljeni. To se pokazalo 90-ih u ratu, kad se s manjkom opreme postigao cilj.

JURČEVIĆ: Naravno. Situacija je dramatično. Srbijanski apetiti su prema zapadu jednaki, vojno se pripremaju i ne odustaju od ideje Velike Srbije. Sve sigurnosne destabilizacije koje se događaju na relaciji Srbija Kosovo to potvrđuju, a blizu nam je i Republika Srpska. Sigurnosno smo ugroženiji nego devedesetih.

RASPUDIĆ: Javnost ne treba plašiti, ali treba biti na oprezu. Zato treba raditi na sigurnosti. Ministar Radman olako odmahuje na incident pada letjelice kod studentskog doma u Zagrebu. Postoje neke rupe u NATO sustavu, pokrpati ih i nastaviti raditi na jačanju vojske. Ne smiju nam Mađari i Talijani kontrolirati nebo godinu dana zbog HDZ-ovih nesposobnih ministara.

BOSANAC: Mislim da smo pod napadom, ali pod napadom klimatskih promjena, na koje nismo spremni. Imali smo velike oluje, požare… Vidjet ćemo što će se sve događati i tu je napravljen veliki propust. Klasičnim ugrozama ne treba zastrašivati ljude, ali neposredne opasnosti nema. Svijet se mijenja bitno brže nego prije, ratovi se događaju kao nikad prije, preko noći, ali za Hrvatsku nema opasnosti.

GRLIĆ RADMAN: Sigurni smo. Očekujemo da ćemo nastaviti politiku za boljitak hrvatskih građana i sigurnosti. Ne osjećamo ugrozu, no do nje bi moglo doći da neki novi političari eksperimentiraju i vuku poteze u stvarima oko kojih nemaju pojma. Kao, primjerice, da se filozofi bave vanjskopolitičkim pitanjima. Hrvatska vojska i policija su spremni, cijeli sustav je spreman. Osigurali smo sigurnost.

GRLIĆ RADMAN (replika Raspudiću): Proglašava me bivšim, ali sklon je eksperimentiranju i filozofiranju. Ne daj Bože dati državu u ruke profesorima.

RASPUDIĆ (replika Grliću Radmanu): Ovo je skandalozni primitivizam. Franjo Tuđman i Ivo Sanader dolaze iz društveno humanih znanosti. Vi se bavite uništavanjem strvina u Sesvetama. Ubijate svinje i od toga radite profit, valjda vas to kvalificira za vanjsku politiku.

JURČEVIĆ (replika Grliću Radmanu): Ta letjelica koja se srušila u Zagrebu pokazuje koliko smo šuplji. I migrantska invazija pokazuje da se krši cijeli niz zakona. Radi se o neidentificiranim ljudima, kreću se poput vojnih postrojbi i radi se o mladim ljudima koji su vojno sposobni. Hrvatska je najviše ugrožena iznutra.

GRLIĆ RADMAN (replika Raspudiću): Nije neobično da Raspudić napušta intelektualnu ulogu, uči od mentora s Pantovčaka. Uskoro će preimenovati MOST u stranku Selak-Raspudić. Čudno mi je da je od ljevičara, koji je nosio palestinku, sad trebao govoriti o ovome. Žalosno da se populizam i niske strasti stavljaju ispred nacionalnih interesesa zbog sebičnih razloga.

BOSANAC (replika Grliću Radmanu i Jurčeviću): Ovo jesu važne teme pa da se na njih vratimo. Apeliram na to.

RASPUDIĆ (replika Grliću Radmanu): Ne znam otkud vam da je moj mentor na Pantovčaku. Vaši mentori su u Kremlju. Netom prije napada na Ukrajinu ste govorili najljepše o njima i zvali ih u Hrvatsku. Vijeće sigurnosti bi se trebalo pozabaviti vama.

JURČEVIĆ (replika Grliću Radmanu): Podcjenjivati profesore samo pokazuje svu nesposobnost ove Vlade.

Krše li i predsjednik i premijer Ustav ignorirajući pozive za sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost? Oko kojih tema se VNS u posljednje tri godine trebalo sastati?

JURČEVIĆ: Iako svjedočimo posljednjih godina dramatičnim situacijama, Vijeće se ne sastaje. Vrijeme je da se dubinski promijeni struktura vlasti u Hrvatskoj.

RASPUDIĆ: Zakon je tu jasan, sjednice zajednički sazivaju predsjednik i premijer. Žalosno je što ta tvrda kohabitacija ugrožava interese nacionalne sigurnosti i interesa. Prešla je granice i obojica snose krivnju. To je loša situacija i mogu samo poželjeti da kakvi god budu ishodi, ako budemo u poziciji biti na vlasti, to ćemo promijeniti.

BOSANAC: Za taj ples je potrebno dvoje i slažem se da je to loše jer su se sukobi prenijeli na sustav nacionalne sigurnosti. Volio bih da se VNS bavi temama od krucijalne važnosti, kao gubitak 400.000 ljudi iz zemlje. Da je bio rat, svi bismo bili ludi, a ovako se to ne gleda kao sigurnosna prijetnja, iako je prijetnja.

GRLIĆ RADMAN: Ustav je temeljni pravni akt neke države, koji uspostavlja politički i pravni poredak, a imamo kršitelja Ustava s Pantovčaka. Sve drugo je irelevantno. Sjetite se, 25. veljače 2022. je Plenković predložio sastanak i predsjednik ga je odbio. Ne može se objasniti njegovo ponašanje, nepouzdan je partner. Ovo što gospodin Raspudić i Jurčević pričaju je čisti populizam, ne nude rješenja. To je jako loša poruka za hrvatske građane.

OSTOJIĆ: Čudi me da je poruka takva jer to znači da postoji rušitelj ili mentor s Pantovčaka, čime se ne poštuje osobu koja je birana od građana u neposrednim izborima. Prije nekoliko godina postojala je slična situacija od strane predsjednice Grabar Kitarović. Premijer doslovno predsjednika naziva bolesnika pa se ne treba čuditi na kome je krivnja, SNV ima funkciju i zadaće pa bi bilo bolje ne ponašati se na ovaj način. Niti je predsjednik vlasti partner, on je osoba s kojom treba o svemu surađivati.

GRLIĆ RADMAN (replika Ostojiću): Slažem se da treba poštovati institucije, ali idemo se tako ponašati. U kontaktu sam s ministrima i veleposlanika iz inozemstva, zgroženi su. Demokratski svijet je zgrožen predsjednikovom komunikacijom.

OSTOJIĆ ( replika Grliću Radmanu): Meni je bitnije što kažu građani, ne vi ili ministri i veleposlanici iz inozemstva.

BOSANAC (replika Grliću Radmanu): Nevjerojatno mi je kako uskoro bivši ministar govori o poštivanju institucija, a postavili su Turudića. A o sramoćenju… Ministre, imali ste gafove oko ozbiljnih stvari, da sad ne spominjem. Vaš mandat nije obilježen vrlo dobrom ocjenom nego podsmijehom i to smo gledali u Saboru kad ste bili u njemu. Te debate su bile na rubu sarkazma.

JURČEVIĆ (replika Grliću Radmanu): On je izrast sljepila koje postoji u vlasti, gdje su narušeni svi demokratski standardi do te razine da Plenković govori “moja stranka” i “moja Vlada”. Obje institucije su slične u neodgovornosti prema Hrvatskoj.

GRLIĆ RADMAN (replika Jurčeviću i Bosancu): Imate povrataka koliko god hoćete, samo nije s fanfarama kao odlasci. Što se podsmijeha tiče, to je sve stvar perspektive, moji rezultati dovoljno govore.

BOSANAC (replika Grliću Radmanu): Ministar bi se trebao kontrolirati, ovo gledaju i njegovi stranački kolege.

Kako se Hrvatska treba odnositi prema ilegalnim migracijama?

RASPUDIĆ: Nulta stopa tolerancije na ilegalne migracije. Prvi smo izašli s inicijativom da vojska dođe na kritične točke granica. Iako su nas kritizirali, sad su svi došli na naše, pa i predsjednik, koji kao da je prepisivao od nas. Migranti žele otići dalje na zapad, ali ih vraćaju u zemlje gdje su se prvi put registrirali. Ako ih te zemlje ne žele zadržavati, moraju plaćati 20.000 eura u zajednički fond. Nemamo nikakvih obaveza prema njima, ali smo uvaljeni do grla.

BOSANAC: Neprihvatljive su jer nisu dobre ni za koga. Ni za te ljude ni za zemlju gdje dolaze. Problem koji imamo pokušava se riješiti suludim rješenjima kao s vojskom. Imamo dokaze u drugim zemljama koje su to pokušale i nisu ništa napravile. To je vrlo površno pristupanje temi.

GRLIĆ RADMAN: Svi smo protiv ilegalnih migracija i unazad nekoliko godina smanjen je dolazak ilegalnih migranata. Hrvatska policija radi odlično rasporedili smo 6700 policajaca. Surađujemo sa susjednim zemljama i Njemačkom… Imamo situaciju gdje dolaze migranti s tuđim putovnicama, iskrcaju se u BiH ili Srbiji pa idu prema granici.

OSTOJIĆ: Za ulazak u EU 2013. imali smo upravo ovu brojku policajaca. Sve to je napravljeno davno ranije jer je bio uvjet. Nije aktivirana pričuva i zakoni su jasni u tome tko može čuvati granicu.

JURČEVIĆ: Vidimo da je to problem od 2015., kad je i gospodin Ostojić bio ministar. Jedina smo država koja se postavlja na drugačiji način od drugih zemalja, koje štite svoje interese. Sad je to na razini da vlast prisiljava policiju kršiti zakone. Invazija prijeti Hrvatskoj i potpuno smo nespremni za ono što se događa. Sve što smo čuli od aktualne vlasti je prevara.

RASPUDIĆ (replika svima): Kod vas je bio novinar Klauški i rekao da ilegalni migranti nisu počinili nikakvo kriminalno djelo u Hrvatskoj, nakon što je Pakistanac u Zagrebu zaklao čovjeka pa pobjegao u Italiju. Treba li nam to?

BOSANAC (replika Raspudiću): Mnogi Hrvati ubiju druge žene i zakolju druge Hrvate pa nemamo ovakvu retoriku mržnje. To nigdje ne vodi. Stati ilegalnim migracijama možemo samo sigurnim ulascima u EU. Jedan se dio radi preko radnih migracija, ali to nije jedini način. Europska unija treba ljude, Europa je i dalje kontinent gdje ljudi žele doći raditi. Zato mi je degutantno da desnica tjera sirotinju, to je krivi put i neće zaustaviti ilegalne migracije.

JURČEVIĆ (replika Bosancu): Dužni smo štititi interes hrvatskih građana. Nitko, pa ni mi, ne može prelaziti ilegalno granicu. Drugo, spin je da se uhićuje krijumčare, a pušta migrante. Radi se o sigurnosnoj i pravnoj katastrofi. Ne možemo prelaziti granice bez dokumenata, a migranti to masovno čine.

GRLIĆ RADMAN (replika Ostojiću): Nakon što ste izgubili izbore, čekali smo šest godina… To su bili veliki uloženi napori i teški rad dokazivanja naše spremnosti. Bilo je nekoliko evaluacija. Ovo je sve populizam, ovdje ne govorimo o postignućima. Eurostat je pokazao da je Hrvatska jedna od najsigurnijih država, zato su SAD ukinule vize za naše državljane.

RASPUDIĆ (replika Bosancu): Što znače putevi slobodnog ulaska? To znači da bi svi mogli na švedsku socijalu, a to je besmislica. Kod onih koji ilegalno prelaze granice veći je udio kriminala.

BOSANAC (replika Raspudiću): Teško mi je slušati jednog akademika kad tako laže. To je stari trik desnice. Uvijek plaši, pričaj, napuhuj, misleći perfidno da će se pobuditi strah kod birača i da ćete ih spasiti. Nikako nismo za otvorene granice. Ovo rješenje nikamo ne vodi.

JURČEVIĆ (replika Grliću Radmanu): O vašim postignućima najviše govori europska tužiteljica.

Treba li Hrvatska vojno i humanitarno pomagati Ukrajini?

GRLIĆ RADMAN: Apsolutno. Kako je Hrvatska dobila podršku Ukrajine u Domovinskom ratu, tako oni i dobivaju našu. Među prvima nas je priznala.

RASPUDIĆ: Kome je pomogla, koliko je oružja poslala? Vijeće za nacionalnu sigurnost će se vama baviti. Humanitarno svakako moramo pomoći, a vojno ne.

OSTOJIĆ: Ne možemo ovako komunicirati. Ako smo se dogovorili, držimo se pravila. Nije pitanje pomaganja ili nepomaganja nego kako uopće Hrvatska može sudjelovati u toj priči. Ako pričamo o migrantima koje treba spasiti, imamo jednu perspektivu, a ako se radi o Ukrajincima, tu je druga situacija, odjednom smo spremni prihvatiti 25.000 ljudi. Ako netko drugi bježi od rata, nismo na to spremni.

JURČEVIĆ: Humanitarno svakako, vojno nikako jer izlažemo Hrvatsku riziku ratovanju s Rusima.

BOSANAC: Hrvatska mora ostati solidarna s Ukrajinom.

Nastavak mandata Danijela Markića ili novi čovjek na čelu SOA-e?

GRLIĆ RADMAN: Markić mora nastaviti mandat.

OSTOJIĆ: Poštovati zakon, ne može o tome odlučivati samo premijer.

JURČEVIĆ: Ne znam koja si država može dopustiti da im stranac bude na čelu. Apsolutno ne, treba izabrati drugu osobu.

RASPUDIĆ: Potrebni su novi ljudi na tim pozicijama.

BOSANAC: Čovjek je tu gdje jest, ali moglo se pričekati.

Vojni rok – potreba ili promašaj?

GRLIĆ RADMAN: Svakako potrebno.

OSTOJIĆ: Jačanje profesionalne vojske i animacija ljudi da budu dio toga. I obavezna obuka za civilnu zaštitu.

JURČEVIĆ: Kad je letjelica pala u Zagrebu, ponudili smo kao Domovinski pokret uvođenje vojne obuke.

RASPUDIĆ: Imamo vojnu struku i vojnu znanost, ona mora odgovoriti što je potrebno Hrvatskoj.

BOSANAC: Sramotno je da desnica priča o vojnom roku samo pred izbore. Mi smo za dragovoljno služenje vojnog roka.

Treba li se predsjednik Republike Hrvatske birati u Saboru ili na izborima?

GRLIĆ RADMAN: Mi poštujemo Ustav i propise koji su na snazi, a sve ostalo je stvar budućnosti.

OSTOJIĆ: Ovu situaciju koju sad imamo, neka ne bude jedino mjerilo.

JURČEVIĆ: Ova situacija pokazuje da je nužno imati i drugu instituciju, predsjednika kojeg biva narod. Bolje i to nego da se utopimo u korupciji.

RASPUDIĆ: Trebamo imati osobu koju biraju građani.

BOSANAC: I jedno i drugo ima prednosti i mana, ali prepustio bih to nekoj budućoj raspravi.

Treba li Hrvatska uvjetovati Srbiji na putu prema Europskoj uniji pitanje nestalih?

GRLIĆ RADMAN: To nije samo bilateralno pitanje. Ono je uvjetovano činjenicom da Srbija to mora ispuniti kroz Poglavlje 23.

OSTOJIĆ: Da, ali Srbija ima puno većih problema.

JURČEVIĆ: To je jedan od uvjeta.

RASPUDIĆ: Apsoluto. Ponižavajuća je činjenica da je dokumentacija iz bolnice u Vukovaru još uvijek u Beogradu.

BOSANAC: To je pitanje ljudskih prava i nitko ne bi smio u EU ako ne poštuje vladavinu ljudskih prava.

