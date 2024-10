N1 nakon deset godina: Šta donosi budućnost za nezavisno novinarstvo u regiji?

Podijeli :

Novinari su u Pressingu N1 BiH televizije govorili o putu i uspjesima naše televizije diljem regije. Osvrnuli su se na sve izazove proteklih deset godina, ali i na vrijednosti koje smo uspjeli sačuvati.

Za N1 su govorili reporteri, pioniri N1, koji su s nama od samih početaka – Tina Kosor Giljević u Zagrebu, Branislav Šovljanski u Beogradu i Tina Jelin Dizdar u Sarajevu. Istaknuli su koji su im bili najteži trenuci, ali što žele pružiti u narednom razdoblju.

Uvijek postoji strah

Beograđanin Branislav Šovljanski prisjetio se trenutaka sa svojih terena.

“Prošle godine kada smo se vraćali iz Tel Aviva morali smo pronaći način da se vratimo. Našli su nam barut na čizmama. Tada smo morali pokazati i dokazati gdje smo i što radimo. Na kraju su nas pustili i zadnji smo ušli u avion. Bio sam u Parizu kad se dogodio teroristički napad. Snimatelj i ja smo stigli u hotel i pitali ženu kako doći do odredišta. Rekla je da smo dovoljno daleko. Onda se pokazalo da nas je pet dana nakon toga probudio požar, a teroristi su krenuli s tog mjesta. Možda me adrenalin natjera da idem na sva ta mjesta. Jako je bitno da ideš s kolegom s kojim si. U mnogim slučajevima nismo marili. Uvijek postoji neki strah, ali postoji velika želja da se među prvima ide u krizne situacije. Ima ljudi koji su hrabri”, rekao je Šovljanski.

Tina Jelin Dizdar kazala je koji su posebni motivi i koliku odgovornost nosi ovaj posao.

“Ovdje je drugačija situacija nego u Hrvatskoj i Srbiji. Imamo nekih unutarnjih problema. Posljednjih godina uglavnom sam radio na visokoj politici, ustavnim pitanjima, izbornoj reformi. Uzbudljivo je gledati kako se vaša zemlja mijenja, nažalost, u pogrešnom smjeru. Oblikujemo javni prostor, mišljenja ljudi, a ovaj posao to čini nevjerojatnim. S druge strane, to ne znači da se neću naći u blatu. Taj dan kada je bila poplava svi smo došli na posao. Kad odeš na teren, pa vide tvoj mikrofon, ljudi se otvore, podijele s tobom što su prošli. I to vas čini sretnim. To je dodatni motiv. Kada odete na teren i vidite neke stvari, to je velika odgovornost. Mi smo odgovoran medij”, kazala je Jelin Dizdar.

I Tina Kosor Giljević iz Zagreba javila je kada su prije nekoliko godina u Hrvatskoj bili veliki potresi.

“Nema pripreme. Nađete se među ljudima. Potres u Petrinji. Sjeli smo u auto i gdje nas je put odnio. Često smo bili šokirani, a tlo se i dalje treslo. Ljudi su bili vani i grijali se oko vatre. Pokušali smo dočarati što se događa. Često ne stignemo sve pripremiti na vrijeme. U tom trenutku živimo zajedno s tim ljudima, na licu mjesta. To je ljepota tog javljanja uživo”, smatra Kosor Giljević.

Što će donijeti novih 10 godina?

Na samom kraju gostovanja ispričali su jesu li ikad razmišljali o traženju mirnijeg posla, ali i što im donosi novih deset godina.

“Ne. Ne znam što bih radio da ne radim ovo. Volim ovu televiziju od prvog dana. Ništa me ne može pokolebati. Svojoj djeci dugujemo učiniti sve što možemo kako bismo živjeli u boljem svijetu. Na nama je da pokušamo”, kaže Branislav Šovljanski.

Sličnog je mišljenja i Kosor Giljević.

“Imam troje male djece i stvarno nije lako. Ovaj posao, novinarstvo, iscrpljuje ljude i psihički i fizički. Znam dosta kolega koji imaju zdravstvenih problema. Često mislimo da je posao za mlađe. Više mi se sviđa reporterski dio. Reporterski posao. Mislila sam krenuti u neke mirnije vode, ali nakon 20 godina to se još uvijek nije dogodilo”, prepričala je Kosor Giljević.

Jelin Dizdar izjavila je da ženama nije lako u ovom poslu.

“Moram odati priznanje svom mužu. Ženama nije lako u ovom poslu. Ne bih bila na N1 ovih deset godina da nije bilo mog muža. Bitno je imati podršku svojih ljudi. Ono što mi je bitno je momčad koju imamo. Nevjerojatno, radi se o stotinjak ljudi. Od novinara, voditelja, vozača, snimatelja. Ako jedna karika ne radi dobro, sve se raspada. Cijeli dan ima programa uživo, bez te ekipe i atmosfere ne bismo mogli opstati”, kaže Jelin Dizdar.

Na kraju su novinari izjavili što nam donosi novih deset godina. Branislav Šovljanski kaže da će se neke stvari morati promijeniti.

“Ne želim da ljudi vjeruju da će im umjetna inteligencija čitati vijesti. Neke stvari će se morati promijeniti. Intervju s nekim kad radiš, to neće biti lako promijeniti”, ističe Šovljanski.

Jelin Dizdar kaže da se već sada primjećuju ogromni problemi.

“Složit ću se s kolegom. Već sada imamo ogromnih problema. Mlađi nas prate putem društvenih mreža. Moramo se suočiti s tim. Sada su društvene mreže preuzele primat. Možemo se boriti samo provjerenim informacijama”, rekla je.

Naposljetku, ovu temu komentirala je i Kosor Giljević.

“Svi osjećamo problem lažnih vijesti. U Americi je to problem. Ali termin “vjerodostojnost vijesti” sve više dobiva na snazi”, zaključila je.

