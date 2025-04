Fuchs u školi u kojoj nitko ne štrajka: Sindikati teško prihvaćaju činjenice

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Ministar znanosti obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je u petak da je svrha njegova posjeta OŠ Većeslava Holjevca u Zagrebu doći u školu u kojoj nitko ne štrajka i gdje se nastava održava onako kako je predviđeno programom, ocijenivši da je sindikatima "teško prihvatiti činjenice".

Zahvalio je djelatnicima koji, kako je rekao, čine sve da bi se školska godina završila onako kako je i predviđeno nastavnim planom i školskim kalendarom. Oni shvaćaju da nakon svih velikih ulaganja u obrazovni sustav ne vide stvarni povod i razlog ovakvih obustava rada i ometanja, naglasio je Fuchs.

Želimo da sve škole rade u jednoj smjeni, a ovdje u Sigetu još nema ni idejnih rješenja za nadogradnju škole, rekao je ministar te pozvao grad da stvar pomakne. Ovdje je čista situacija, postoji zemljište, a nemamo još ni idejno rješenje, a novac je osiguran, poručio je ministar.

Nema ozbilje i precizne brojke

Na pitanje što dalje ako se ne ispune tri zahtjeva štrajkaša, ministar je odgovorio kako su već nekoliko puta pregovarali, ali sindikati stoje na istim pozicijama. Naša objašnjenja zašto neke od zahtijeva nije moguće ispuniti, oni ne razumiju ili ne žele shvatiti, rekao je i ocijenio kako je tim sindikatima teško prihvatiti činjenice.

U ovom trenutku nema ozbiljne i precizne podatke o broju škola i djelatnika u štrajku pa će ih Ministarstvo, najavio je, objaviti poslije podne.

Ministar je naglasio da je štrajk zakonsko pravo, no volio bi da se vrate svojim radnim obvezama. Tko je u štrajku nema nikakvih sankcija jer je to opravdan izostanak pa se zbog toga nikoga ne smije optuživati ili zastrašivati, rekao je i dodao kako bi jednako tako bilo fer i da oni u štrajku ne prisiljavaju na štrajk kolege koji rade.

Odgovarajući na pitanje novinara ministar je podsjetio kako su sindikati tražili jamstvo za jedan element od prioritetne važnosti, a oko druge priče, tvrdili su, može se naći kompromis. Mi smo u prvim razgovorima o osnovici poštovali taj prijedlog i kad je postignut dogovor tri plus tri, bilo je rečeno kako je to dobro, ali da oni moraju pitati članstvo pa nakon toga dogovor nisu potpisali, podsjetio je ministar.

Danas štrajk u školama u Zagrebu i središnjoj Hrvatskoj

Svatko ima pravo na nadoknadu dana

Tada se, naglasio je, pojavljuje priča da mi nismo potpisali dogovor pa traže mirenje i 10 posto povećanja. To nije moguće rješavati na takav način, rekao je i dodao kako su sljedeći pregovori o osnovici zamišljeni i predviđeni za nešto više od mjesec dana.

Štrajk u vrijeme mature može urušiti proces od upisa na fakultete do akademske godine,

Na pitanje o razgovorima o pet sindikalnih zahtjeva Fuchs je naglasio kako su im predložili dva i pol zahtjeva, međutim, dodao je, sindikati to nisu prihvatili. Sljedeći smo put popustili u jednom zahtjevu, međutim ni to im nije bilo dovoljno, napomenuo je.

Komentirao je i sindikalne optužbe da je vidovit. “Kad netko kaže da će udariti onda kad najviše boli, odgovorio sam im da sustav najviše boli u vrijeme državne mature jer može urušiti proces od upisa na fakultete do akademske godine”, rekao je Fuchs.

Nada se da se to neće dogoditi. Istaknuo je kako svatko ima pravo na nadoknadu dana provedenih u štrajku te izrazio uvjerenost da će to platiti oni koji to mogu i trebaju platiti jer u konačnici za to ubiru članarine pa to ne bi trebalo biti upitno, naglasio je ministar.

Dodjela uskrnica

Najavio je i dodjelu uskrsnica 15. travnja u visini od 100 eura svim zaposlenicima u sustavu.

Slaven Staklenac, ravnatelj Osnovne škole Većeslava Holjevca u Zagrebu, izjavio je kako u školi nema ni jedne osobe u štrajku. U ovoj godini nitko nije štrajkao, rekao je i dodao da su prije dvije-tri godine štrajkali svi djelatnici.

Na upit o nadoknadama ravnatelj je odgovorio kako to teško može komentirati jer ni jedna škola cijela ne štrajka. I mi o štrajku pričamo, no naši djelatnici nisu u sindikatu koji štrajka pa se nisu pridružili štrajku, napomenuo je i dodao kako je pravo zaposlenika da štrajkaju i traže svoja veća prava.

Štrajk u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima i institutima organiziraju Školski sindikat Preporod, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama.

