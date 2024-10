10 godina N1 / Tina Kosor Giljević: “Televizija je mehanizam koji mora funkcionirati poput sata”

Podijeli :

N1 obilježava 10 godina postojanja tijekom kojih je postao medij koji bez iznimke pokriva sve najvažnije događaje u Hrvatskoj, u regiji, ali i u svijetu. Naša novinarka Tina Kosor Giljević otkrila je u N1 studiju kod Ilije Radića s kakvim su se sve izazovima suočavali.

Kosor Giljević se osvrnula na početke na N1 televiziji. “Bilo je uzbudljivo i neizvjesno. Znali smo da će to biti informativni program i nešto novo i razmatrao se regionalni pristup jer sa Srbijom i BiH dijelimo isti ili sličan jezik. Pokazalo se da našu publiku više zanimaju domaće teme i tako se koncept razvijao”, rekla je.

“U samom startu nismo znali jasno kako će to izgledati nego je bilo više spontano, kakav je često i naš dan često jer nikada ne znaš gdje će otići, budući događaje pratimo uživo. Imali smo priliku stvarati nešto novo i bilo je zanimljivo raditi nešto što nije standardno”, dodala je.

“TV je mehanizam poput sata”

“Ja sam radila prije za RTL i Novu TV i sve je više-manje bilo u istoj formi, ali ovo je bila mogućnost da se nešto više napravi, da dobijemo više prilike i da analiziramo stvari više i detaljnije. Kada sam dolazila, bilo je puno velikih novinarskih imena i činilo mi se da, što god da pokrenemo, to će uspjeti. Nekada treba i riskirati, ja osobno volim biti pionir“, opisala je svoje početke.

Napominje da je televizija složen posao. “Televizija nismo samo mi koje ljudi vide na ekranima, tu su i snimatelji i slini ljudi u režiji, u studiju, iza kamera i to je jedan mehanizam koji mora funkcionirati poput sata”, opisala je.

“Sjećam se da su tada neke kolege bile nervozne jer su čekali da napokon počnemo proizvoditi program. Kada smo se, još prije početka emitiranja, počeli uvježbavati i raditi kao prava televizija nije bilo jednostavno, jer program nije išao u eter, ali smo mi radili kao da ide uživo”, rekla je.

Prisjetila se i petrinjskog potresa kada je sa snimateljem odmah krenula put Banije do koje je bilo teško i doći. “Problem je bio proći do tog područja i kada smo došli išli smo od mjesta do mjesta. Kada smo došli u područje oko Gline ta sela su bila u mraku te smo nalazili gdje se nalaze ljude. Izgledalo je kao da je netko ostavio građevinski otpad, ali to je bila nečija kuća”, opisala je Kosor Giljević.

Što najviše pamti u ovih 10 godina?

“Puno toga je spontano i nema pripreme. U programu uživo najmanje mi novinari znamo što ćemo reći, da se tako našalim. Nekada smo kao komentatori utakmica koji komentiraju što se događa na terenu, ali imaju i pozadinsku priču. Nije možda riječ o nogometnim utakmicama, ali je riječ o političkim utakmicama. Televizija uživo često bude na rubu reality showa”, rekla je.

Na pitanje što joj je najupečatljivije u ovih deset godina istaknula je tragične događaje poput potresa i poplava. “To je nešto najpamtljivije, kada osjećaš priču i s ljudima si na terenu. Teško je tada stvoriti distancu da budeš novinar i po strani”, rekla je.

