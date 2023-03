Prodaja Super Konzuma: O otkriću N1 oglasio se Pavao Vujnovac

Podijeli :

Nakon otkrića N1 da je Mercator-H, tvrtka kći Fortenova grupe, prodao veliki poslovni kompleks Super Konzum Radnička Anti Bračiću, hrvatsko-slovenskom poduzetniku koji je povezan s Pavlom Vujnovcem u nizu tvrtki koje se bave nekretninama te mu je dopušteno da na tu istu nekretninu upiše i hipoteku za kredit, poslali smo upit Vujnovčevoj ENNA Grupi.

Odgovor tvrtke prenosimo u cijelosti:

“Fortenova ima ugovornu obvezu, potpisanu prilikom sklapanja nagodbe 2019. godine, prodati nekretnine određene vrijednosti. Ta obveza nastala je prije nego što je gospodin Vujnovac kupio udjele u Fortenovi.

Fortenova kontinuirano prodaje nekretnine u svome vlasništvu, dosada ih je prodala stotine u skladu s procijenjenim vrijednostima, a kupuju ih razni kupci. Prodaja tih nekretnina neprestano je oglašena na web stranicama Fortenove i Mercatora pa tako i u ovom trenutku svatko može vidjeti koje nekretnine su oglašene za prodaju i javiti se s ponudom.

Sve prodaje nekretnina koje provodi Fortenova, pa tako i ova za koju pitate, realiziraju se putem javno objavljenog natječaja u skladu s procijenjenom vrijednosti nekretnine. Ova konkretna transakcija odobrena je od strane upravljačkih tijela Fortenove i kreditora koji se usuglasio s prodajom i brisanjem hipoteke.

U slučaja prostora Konzum Črnomerec i Konzum Trešnjevka radilo se o poslovnim prostorima u kojima je Konzum bio u najmu. Naime, ta dva objekta nisu bila u vlasništvu Fortenove da bi ih kompanija mogla prodati. Ti objekti bili su u najmu više od 15 godina, a tvrtke u vlasništvu ili suvlasništvu g Vujnovca kupile su ih prije cca 2,5 godine od prethodnih vlasnika kako bi se osigurala budućnost poslovanja Konzuma d.o.o. na dokazano dobrim lokacijama te su oba Konzuma i dalje u najmu na spomenutim lokacijama.

Gospodin Vujnovac ima značajan udio u Fortenovi te nitko nije više od njega zainteresiran za poslovnu i financijsku održivost te uspješnost poslovanja cjelokupne Grupacije.”

Ivanković: Zanimljivo da se baš to prodaje

Komentirajući prodaju Super Konzuma, politički ekonomist Željko Ivanković u N1 Studiju uživo rekao je da je zanimljivo da Fortenova prodaje baš taj kompeleks.

“Zanimljivo da se nešto što smo mi smatrali, što se uvijek smatralo premium imovinom – to je elitna pozicija, elitni dućan, elitni promet, Mercator je tvornica novca u tom sustavu, da se to daje u prodaju. Nekad se govorilo da se obiteljsko srebro ne prodaje. Eto, zanimljivo da se baš to daje u prodaju”, kazao je Ivanković.

“To je priča o ortacima Pavla Vujnovca”

Novinarka i urednica Đurđica Klancir koja je i otkrila prodaju u N1 Studiju uživo rekla je da je “ovo priča o ortacima Pavla Vujnovca”.

“Martina Dalić je pisala o ortačkom kapitalizmu i objavila knjigu na čijoj se promociji okupila prava krema. No da se vratimo na priču. Po svemu sudeći u Fortenova grupi je ostalo dosta ortakluka i ova priča je priča o ortacima Pavla Vujnovca”, rekla je Klancir.

