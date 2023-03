Od viroze do opasne infekcije: Što boja sluzi iz nosa otkriva o zdravlju?

Podijeli :

Unsplash

Ako ispušete nos i bacite pogled na sluz u maramici, možete doznati puno toga o svom zdravlju. Sluz iz nosa većinu vremena nije razlog za brigu, ali ako mijenja boju, to bi mogao biti znak ozbiljne infekcije.

Prozirna, čista sluz

Dr. Raj Sindwani iz klinike Cleveland tvrdi da je prozirna sluz normalna. Sluz koja curi iz nosa je mješavina vode, otopljenih soli, proteina i antitijela.

Žuta boja

Ako imate žutu i gušću sluz, to bi mogao biti znak da se tijelo pokušava izboriti s infekcijom.

“Žuta boja je rezultat borbe bijelih krvnih stanica protiv infekcija koje su izbačene s vašom sluzi. Kada je sluz žute boje, većina se osjećate kao da imate jako začepljen nos”, pojasnila je ljekarnica Rita Ghelani za The Sun.

Crna boja

U većini slučajeva crna sluz vezana je za život u zagađenom području ili pušenje. Međutim, u rijetkim slučajevima to je i simptom mukormikoze. Riječ je od rijetkoj gljivičnoj infekciji koja se javlja samo kod otprilike jedne od milijun osoba, navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). To je jedna od najopasnijih gljivičnih infekcija na svijetu i ima stopu smrtnosti od oko 50 posto.

Bijela sluz

Dr. Sindwani za The Post kaže da je bijela sluz često znak infekcije nosa ili prehlade. Ako je to slučaj, vjerojatno će nam nos biti otečen i patit ćemo od začepljenja. Ovakva sluz nije razlog za brigu.

Zelena sluz

Ako je sluz zelene boje, onda je infekcija uzela maha i imunološki sustav aktivno radi.

“Možda imate temperaturu i osjećate se loše. Ako je to slučaj, bilo bi pametno javiti se liječniku”, tvrdi Ghelani.

Ružičasta ili crvena sluz

Kada je sluz potpuno crvena, to ukazuje na krvarenje iz nosa koje je najvjerojatnije povezano s traumom ili mogućom infekcijom. Ružičasta sluz ili nekoliko mrlja krvi mogu značiti samo oštećenje ili iritaciju sluznice.

Smeđa sluz

Prema Ghelani, smeđa sluz može biti znak stare krvi u sluzi, prenosi Index.

“To također može biti znak bakterijske upale pluća ili nečeg ozbiljnijeg i svakako se treba provjeriti s liječnikom”, upozorila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Koliko ovoga ljeta koštaju apartmani na Jadranu i što sve dobijete za tu cijenu? Poljakinja zatekla iznenađenje u kupljenoj glavici kupusa Iznajmljivačica iz Zagreba: Ne znam zašto se bune, ja bih sama sebi digla porez