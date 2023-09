“Najsigurnije cjepivo koje imamo, ima pet puta manje nuspojava od antibiotika”

Podijeli :

Liječnica školske medicine i tajnica Udruge Liga protiv raka, dr. Neda Ferenčić Vrban iz NZJZ-a Andrija Štampar i studentica medicine i zamjenice voditeljice kampanje "Budi mRak roditelj" Petra Kasović iz Udruge CroMSIC, govorile su u Novom danu o infekcijama i cijepljenju protiv HPV-a u Hrvatskoj.

Govoreći o odazivu, Ferenčić Vrban kaže kako je odaziv svake godine sve veći, ali još nedovoljan da bi se eliminirale neke vrste raka.

Kasović kaže kako se ona cijepila, da to uopće nije bilo u pitanju.

Zašto bi se djevojčice i dječaci do 15. godine trebali cijepiti protiv HPV-a? Cjepivo protiv HPV-a za 87% smanjuje rizik od razvoja raka vrata maternice

Cjepiti se treba do maksimalno 25. godine. Ako s cijepi do 15. godine, potrebne su samo dvije doze. Nakon toga, potrebne su tri doze cjepiva. Znatno je sigurnije cijepiti se u dobi koja je navedena u kalendaru cijepljenj, od petog do osmog razreda, kada većina djece još nije imala nikakav kontakt s HPV-om.

Švedska je provela studiju na milijun i pol žena i ona pokazuje da je zaštita od razvoja karcinoma u slučaju primanja cjepiva prije 17. godine čak 88 posto. I kod primanja cjepiva u kasnijoj dobi, objašnjava Kasović, zaštita je visoka, oko 53 posto.

“Neki antibiotici imaju oet puta više nuspojava od ovog cjepiva. To je jedno od najsigurnijih cjepiva koje imamo na tržištu. Najgora nuspojava koju smo zabilježili je dvodnevna glavobolja. U medicini ništa nije sto posto, ali mi nismo imali nekih značajnih nuspojava”, kaže Ferenčić Vrban.

Liječnica objašnjava i kako djevojčice mogu ginekologa posjetiti i prije prvog spolnog odnosa, zbog razgovora i možda ultrazvučnog pregleda. A nakon prvog spolnog odnosa trebalo bi otići liječniku nakon šest mjeseci na pregled i papa test.

Danas je veći broj cijepljenih dječaka nego djevojčica, govori Ferenčić Vrban.

Cjepivo je besplatno ako prvu dozu primate do 25. godine. Besplatno cijepljenje se organizira u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, a možete se javiti i svojem liječniku koji će vas uputiti dalje.

