Nakon potresa u Zagrebu radnik stradao u padu s krova. Sada je tek podignuta optužnica protiv njegovog šefa

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

U nesreći što se dogodila u travnju 2020. na gradilištu u Trnjanskoj cesti jedan radnik poginuo je tijekom sanacije krova uništenog u potresu. Sada je protiv vlasnika tvrtke koja je te radove obavljala podignuta optužnica koja ga tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje je propisana kazna do osam godina zatvora.

Vlasnik tvrtke, kako navodi tužiteljstvo, nije osigurao da se radovi obavljaju na siguran način iako su obavljani na krovu, na visini većoj od tri metra. Osim toga, prema optužnici, ni radnik nije bio osposobljen za rad na visini.

Kako je došlo do nesreće?

Bilo je nešto prije devet sati 14. travnja 2020. kada je nesretni radnik pao s krova i zadobio višestruke ozljede od kojih je na mjestu preminuo. Na mjesto tragedije uz policiju su tada izašli i inspektori zaštite na radu. Svoj zapisnik dostavili su mjesec dana kasnije Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a tek gotovo četiri godina kasnije podignuta je optužnica.

Obnova od potresa u Zagrebu napokon se ubrzala Zagrepčani gotovo četiri godine nakon potresa čekaju na useljenje u kuću: “Boljeg ministra nismo imali”

Tijekom istrage vlasnik tvrtke branio se šutnjom. Zato su svjedoci opisali što se događalo tog dana.

“Mene i oca je vlasnik firme pozvao u Trnjansku cestu da mu pomognemo prekriti krov koji je stradao u potresu. Došli smo oko 8.10 sati. Otišli smo na tavan koji je na krovu imao četiri otvora što smo ih trebali pokriti. Otac se popeo na krov a ja sam mu dodavao crijep. Čuo sam tada da je nešto lupilo pa sam pogledao kroz rupu. Tata je pao. Mi smo do tada na par gradilišta radili za tog vlasnika tvrtke, a trebao nas je uskoro i formalno zaposliti kod sebe. No to na kraju nije realizirano”, prisjetio se tragedije sin stradalog muškarca.

Osposobljavanje za siguran rad

Mladić je potvrdio da ni on ni otac nisu prošli nikakvo osposobljavanje za rad, niti su dobili ikakve upute.

“Iako je tamo bilo svakavih užadi tata se nije vezao. Ne znam zašto to nije napravio, dok sam ga ja uvijek upozoravao da pazi. Valjda je mislio da se ništa neće dogoditi”, svjedočio je tijekom istrage.

Inspektor koji je bio na očevidu naveo je da svi radovi koji se izvode na visini većoj od jednog metra moraju biti osigurani.

“Radnici moraju biti osposobljeni za rad, kao i za pravilno korištenje zaštitne opreme. Na ovom gradilištu nije bilo ni mreže ni ograde. U potkrovlju sam vidio samo jedno uže, ali ono nije bilo korišteno”, izjavio je inspektor dodajući kako su građevinsku tvrtku na zgradi u Trnjanskoj cesti angažirali stanari.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok