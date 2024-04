Državni revizori otkrili kako se u Hrvatskim šumama muljalo s prodajom trupaca: Sve je dogovarano na sastancima

Podijeli :

Steven Kamenar/Unsplash

Državna revizija utvrdila je nepravilnosti kod prodaje drvenih trupaca što su ih organizirale Hrvatske šume. Zbog toga je, u svom najnovijem izvješću o poslovanju Hrvatskih šuma u 2021. i 2022., toj državnoj tvrtki naložila da se drži pravila kako se nikome ne bi pogodovalo.

Inače, svaki izvještaj državne revizije s tzv. uvjetnim mišljenjem dostavlja se i Državnom odvjetništvu koje provjerava ima li među utvrđenim nepravilnostima i kaznenih djela.

Golema zarada od prodaje drva

O sumnjama u pogodovanje kod prodaje trupaca tijekom ranijih godina bilo je dosta javnog pogovora, da bi zatim uslijedili i konkretniji dokazi – postupak protiv Hrvatskih šuma što ga je otvorila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, nepravomoćna presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu, a sada i nalaz Državne revizije.

Revizori su utvrdili da su Hrvatske šume od prodaje drvnih sortimenata u 2021. ostvarile prihod od 2.115.957.126 kuna odnosno nešto više od 282 milijuna eura. Godinu kasnije, 2022. uprihodili su 2.558.152.138 kuna, odnosno oko 341 milijuna eura. Sva ta drvena građa trebala je biti prodavana prema propisanim kriterijima.

Ti kriteriji bili su pobrojani u Pismima razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju prostornog drva. Hrvatske šume ta su pisma potpisale s Udruženjem drvno-prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori na rok od deset godina. Iako je u Pismima bilo predviđeno osnivanje Povjerenstva koje je trebalo provoditi plan prodaje drvnih trupaca to se, potvrdile su same Hrvatske šume tijekom revizije, nije dogodilo.

Sastanci s potencijalnim kupcima

Umjesto da trupce prodaju prema planu i pravilima ljudi iz Hrvatskih šuma sastajali su se s kolegama iz HGK, te s nekim kupcima, i na tim sastancima dogovarali prodaju drvnih sortimenata.

Nakon što je sud utvrdio nepravilnu prodaja trupaca na osnovu dogovora iz Pisma razumijevanja, sada su i državni revizori utvrdili da su sastanci u HGK bili čudni. Zašto su na njima sudjelovali neki kupci, te zašto se na njima raspravljalo o prodaji trupaca kada je to bilo u nadležnosti Hrvatskih šuma samo su neka od otvorenih pitanja.

Državni ured za reviziju sada traži da se preispita je li potpisivanje tog Pisma razumijevanja uopće bilo potrebno s obzirom da je prodaja drvnih sortimenata inače utvrđena odredbama Pravilnika o prodaji proizvoda i usluga i odlukama Uprave Hrvatskih šuma o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata.

Kako su formirane cijene trupaca?

Utvrđeno je i da su cijene trupaca mijenjane nakon sastanaka u HGK, iako je isključivo u ingerenciji Hrvatskih šuma određivanje cjenika. Zatim je uprava Hrvatskih šuma u travnju 2022. donijela novi Pravilnik o prodaji proizvoda i usluga, a u kolovozu 2022. i Cjenik glavnih šumskih proizvoda. U rujnu 2022. taj je Cjenik mijenjan.

No revizori upozoravaju da nije jasno kako su Hrvatske šume odredile cijene. Pravilnik doduše propisuje da uprava utvrđuje cijene na osnovu prijedloga nadležnih sektora, kao i na osnovu ponude i potražnje no izgleda da je to zanemareno.

“Državni ured za reviziju nalaže donošenje cjenika glavnih šumskih proizvoda u skladu s odredbama Pravilnika o prodaji proizvoda i usluga”, navedeno je u revizijskom nalazu.

Javne dražbe s čudnim cijenama

I u javnim dražbama trupaca bilo je nepravilnosti. Prodavali su se, utvrdili su revizori, trupci različitih dimenzija, a umjesto početne cijene iz cjenika, utvrđivale su se početne cijene izračunate aritmetičkom sredinom ili pak metodom ponderirane cijene. Kako je moguće da se do cijena dolazilo različitim metodama, revizorima nije bilo jasno. Tim

“Državni ured za reviziju nalaže da se cjenik glavnih šumskih proizvoda donosi u skladu s odredbama Pravilnika o prodaji proizvoda i usluga. Tim Pravilnikom cijene se utvrđuju u skladu s važećim propisima, odnosno sukladno ponudi i potražnji, te na temelju prijedloga nadležnih sektora. Uprava Hrvatskih šuma u kolovozu 2022. donijela Cjenik glavnih šumskih proizvoda ali nije vidljivo na osnovu koje dokumentacije je to učinjeno”, navedeno je u nalazu revizora.

Revizori su utvrdili da su Hrvatske šume u međuvremenu, početkom 2023. nakon odluke Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, odlučile imenovati povjerenstvo za praćenje prodaje drvnih sortimenata putem javnih poziva. Donijeli su i Program usklađenosti s pravilima tržišnog natjecanja, Priručnik u vezi zaštite tržišnog natjecanja, te Program izobrazbe o propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Ipak, dobili su uvjetno mišljene u kojem su nabrojane sve utvrđene nepravilnosti.

