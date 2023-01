“Ne znam kako bi se potrošači mogli snaći među 7 tisuća različitih cijena”

Podijeli :

Izvor: Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija

Predsjednik Udruge trgovine u HUP-u i direktor NTL-a Martin Evačić u Dnevniku N1 televizije komentirao je smrzavanje cijena određenih artikala te HUP-ovo očitovanje Vladi.

“Svih deset najvećih trgovaca od kojih je njih 7 u HUP-u je dostavilo očitovanje Vladi, jedina razlika je što su 2 trgovca dostavila očitovanje na način da će sudjelovati, ali njih 8 traže da se najprije dogovori metodologija po kojoj će se raditi jer je teško raditi, a da ne znaš na koji način”, rekao je Evačić te dodao: “Dobili smo spisak točno 71 artikla te smo dobili 2 dana da se očitujemo hoćemo li u tome sudjelovati, samo se moramo dogovoriti na koji način”.

Evačić napominje da oni iz Udruge samo žele upozoriti Vladu pa i javnost da u sustavu velikih trgovaca postoji 50 šampona, tridesetak zubnih četkica, tridesetak vrsta brašna, 10 vrsta mlijeka.

“Ovdje se zapravo ne radi o 72 artikla nego o tome da u malim trgovinama ima njih 500, a u velikim i njih 2 tisuće te bi ih morali popisivati 2 puta mjesečno i dati povijest za dvije godine unatrag. Smatram da bi to izazvalo dodatnu nejasnoću među svim tim podacima. Pomnožite 10 trgovaca sa 700 artikala, to je 7 tisuća različitih cijena. Ne vidimo kako bi se potrošači mogli snaći među tih 7 tisuća različitih cijena koje bi morali dostavljati svaka dva tjedna”, rekao je.

“Mi nismo ni dobili zahtjev da dostavimo cijene, dobili smo zahtjev da potvrdimo sudjelovanje. Svi su trgovci potvrdili sudjelovanje uz distinkciju dogovora oko metodologije prije ili poslije”, kazao je.

Navodi kako su u HUP-u apsolutno spremni surađivati s Vladom, samo se moraju dogovoriti na koji način.

“Vladi smo predložili da treba odrediti artikle po EAN kodovima po čemu bi se mogli uspoređivati istovrsni artikli kod različitih trgovaca. Portal s cijenama mi se čini kao dobra ideja, ako bi on bio pregledan, ali s toliko različith artikala i s toliko podataka on to jednostavno ne bi bio. To ne bi bilo pregledno i ne bi ljudima dalo uvid u pravo stanje stvari”, rekao je.

Evačić kaže da stalno napominju stalno napominju da su zadnji u lancu.

“Mi smo zadnji u lancu i naša se cijena ne vidi. Ali nitko ne vidi cijenu koja je formirana prije toga u dobavnom lancu, naš prijednog prema Vladi bio je taj da se istovremeno prate i proizvođačke i distributerske cijene, pa da se vidi tko poskupljuje. Mi i dalje tvrdimo da nismo poskupjeli skoro nijedan proizvod”, zaključio je.

