Samo dva od 10 trgovaca pristala na Vladin zahtjev i dostavili cijene proizvoda

Na zahtjev Ministarstva gospodarstva prema 10 najvećih trgovačkih lanaca da dostave cijene za listu od 80 proizvoda do sada su jasno pristala samo dva trgovca - Konzum i KTC, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Kako su nam potvrdili u Ministarstvu gospodarstva, sedam velikih trgovaca – Lidl, Kaufl and, Spar, Tommy, Studenac, NTL te Mlin i pekare odgovorili su na njihov dopis u traženom roku do 13. siječnja, ali nisu jasno potvrdili da će dostaviti traženih 80 cijena, već su uglavnom poručili da podržavaju inicijativu, ali traže dodatna pojašnjenja oko cijelog procesa, odnosno metodologije prikupljanja i objave cijena ili traže da se ide u javnu objavu liste sa značajno manje od predloženih 80 proizvoda.

“Plodine su jedine koje se uopće nisu javile i do sada nisu odgovorile na naš dopis. Dva velika trgovca u inozemnom vlasništvu imaju istu retoriku da načelno pozdravljaju inicijativu, ali je ne mogu prihvatiti dok ne vide metodologiju objave cijena. Očito je da kupuju vrijeme i očekuju ili da značajno smanjimo broj proizvoda ili odustanemo. To se neće dogoditi, riječ je o osnovnim namirnicama i ići ćemo do kraja u objavi javne i transparentne liste cijena kako bismo zaštitili građane”, poručuju iz Ministarstva gospodarstva.

Trgovci unutar HUP-ove Udruge trgovaca, kako doznajemo, sastali su se u petak između 14 i 15 sati te su se dogovorili da pojedinačno pošalju odgovore Ministarstvu.

Dio odgovora velikih trgovaca stoga je i stigao na mail Ministarstva u petak potkraj radnog vremena. “Tražili smo da nam preciznije objasne metodologiju praćenja cijena, dakle ako nam nalože da moramo dostaviti cijene trajnog mlijeka ili riže, da nam se konkretno precizira o kojim se artiklima radi jer je puno proizvođača, artikala i cijena istih proizvoda”, kaže čelnik jednog velikog trgovačkog lanca koji je sudjelovao na sastanku u HUP-u.

Ivica Katavić, predsjednik uprave trgovačkog lanca KTC i predsjednik Udruženja trgovine pri HGK-u, kaže da ne zna zašto neki trgovački lanci nisu odgovorili Vladi na upit o dostavljanju cjenika.

“Što se tiče KTC-a, mi ćemo dostavljati cjenike, odnosno udovoljiti zahtjevu Vlade. Nije to nimalo jednostavno kako se misli jer to zahtijeva dodatni angažman. Tu ima puno podataka koje treba upisivati, ali uložit ćemo dodatni napor i napraviti ono što se traži i očekuje od nas”, kazao je Ivica Katavić, pišu novinari Jutarnjeg lista Gordana Galović i Jozo Vrdoljak.

