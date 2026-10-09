Ovo su nove cijene goriva bez intervencije Vlade?

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, bez intervencije Vlade, nove cijene bi bile: Eurosuper 95: 1,74 eura po litri (nema promjene), eurodizel 1,82 eura po litri (pojeftinjenje od dva centa), plavi dizel 1,37 eura po litri (pojeftinjenje od jednog centa).