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Neslužbeno

Ovo su nove cijene goriva bez intervencije Vlade?

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N1 Info
|
09. lis. 2026. 10:28
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Gorivo
Freepik/Ilustracija

U utorak bi na benzinskim postajama moglo doći do nove promjene cijena goriva.

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Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, bez intervencije Vlade, nove cijene bi bile: Eurosuper 95: 1,74 eura po litri (nema promjene), eurodizel 1,82 eura po litri (pojeftinjenje od dva centa), plavi dizel 1,37 eura po litri (pojeftinjenje od jednog centa).

Riječ je o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati.

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Teme
cijene goriva cijene goriva u hrvatskoj gorivo

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