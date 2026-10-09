Neslužbeno
Ovo su nove cijene goriva bez intervencije Vlade?
U utorak bi na benzinskim postajama moglo doći do nove promjene cijena goriva.
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Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, bez intervencije Vlade, nove cijene bi bile: Eurosuper 95: 1,74 eura po litri (nema promjene), eurodizel 1,82 eura po litri (pojeftinjenje od dva centa), plavi dizel 1,37 eura po litri (pojeftinjenje od jednog centa).
Riječ je o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati.
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SK
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