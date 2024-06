Nevrijeme kod Rijeke razotkrilo ekološku katastrofu: “Znamo da oni provode istraživanja podzemlja”

Podijeli :

Nel Pavletic/PIXSELL

Nakon obilne kiše na području Rijeke i okolice, u noći s četvrtka na petak, u Kostreni su građani uočili zagađenje mora uljem koje je najvjerojatnije, kao i u prethodnim sličnim situacijama, oborinska voda iz podzemlja rafinerije isprala u more.

Prema dojavama građana, kao i brojnim objavama na društvenim mrežama, na površini mora od lučice Podurinj prema rafineriji, jučer se pojavio sloj ulja, što je potvrdio i načelnik Općine Kostrena Dražen Vranić, kazavši kako je riječ o već višegodišnjem problemu koji još uvijek nije riješen, piše Novi list.

“Očajan sam i kivan na Inu i rafineriju. Ovo, nažalost, za nas Kostrenjane nije ništa novo. Kad god su jake kiše, događa se da nafta iz podzemlja rafinerije završi u moru. S Inom već godinama komuniciramo, ali ne dobivamo konkretne odgovore. Znamo da oni provode istraživanja podzemlja rafinerije u kojemu su akumulirani ugljikovodici iz prethodnih desetljeća, ali i dalje nemamo odgovore o kojim se količinama radi, kao ni kako će biti uklonjene i u kojem roku”, kaže Vranić.

Dodao je i kako smatra da zaštita mora branama postavljenim u more oko rafinerije nije dovoljna, posebno pri uvjetima jakog juga i velikih valova, kakvi su na moru vladali jučer.

“Razgovarao sam sa stručnjacima koji su mi rekli da postoje puno veće i izdržljivije oceanske brane koje su puno otpornije na djelovanje velikih valova i općenito prilagođene zahtjevnijim vremenskim uvjetima. O tome sam obavijestio i Inu, razgovarali smo o tome i na Općinskom vijeću, ali situacija je nepromijenjena. Gotovo svaki put kad padne jača kiša imamo zagađenje mora naftom koja curi iz podzemlja rafinerije, s tim da iz Ine nikako ne uspijevamo dobiti konkretne odgovore kada i kako to namjeravaju zaustaviti”, ogorčen je bio Vranić.

Općina Kostrena će, prema njegovim riječima, i ove godine provoditi uzorkovanje mora, odnosno testiranje na ugljikovodike, budući da se testiranja koja provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije odnose samo na mikrobiološka zagađenja.

“Ta testiranja uvijek pokazuju da je more prvorazredne kvalitete, no lani smo proveli i testiranja na prisutnost ugljikovodika, a ona su pokazala da je kvaliteta mora na potezu od Žurkova do Podurinja izvrsna, ali od Podurinja, u smjeru istoka, prema rafineriji, na plažama Klančići i Podklarovo je bila utvrđena povećana prisutnost ugljikovodika i time ne možemo biti zadovoljni te očekujemo da Ina problem s curenjem naslaga ugljikovodika u podzemlju rafinerije čim prije riješi”, rekao je Vranić.

Nakon dojava građana o zagađenju mora, riječki lučki kapetan Darko Glažar je rekao kako u kapetaniji nisu primili dojave, niti su njihove brodice izlazile na teren, ali je kazao i da je riječ o redovitoj pojavi nakon obilnih kiša.

“Pri ovakvim vremenskim uvjetima, uslijed enormnih kiša, učestalo se pojavljuje uljni film na moru. Inače su brodice tvrtke Dezinsekcija stalno angažirane na sprečavanju i sanaciji eventualnih zagađenja, ali su se morale skloniti zbog vrlo visokih valova”, rekao je Glažar.

Iz Ine odgovaraju kako je proizvodnja Rafinerije u stabilnom radu te nisu detektirana propuštanja opreme i spremničkog prostora.

“Uslijed iznimno velike količine oborina, koja je pala u posljednjih 12 sati, došlo je do ispiranja podzemlja zbog čega se na dijelu površine mora u blizini Rafinerije pojavio uljni film. Tvrtka Dezinsekcija s kojom Rafinerija ima sklopljen ugovor za aktivnosti zaštite mora, pristupila je pojačanom nadzoru mora i obale te će tretirati uljni film kako bi se zaštitio akvatorij”, stoji u odgovoru Ine.

Problem curenja ugljikovodika, nataloženih u podzemlju rafinerije tijekom proteklih desetljeća, u more prisutan je u riječkoj rafineriji već godinama. Prema prethodnim izjavama Gorana Plešea, operativnog direktora Rafinerije i marketinga u Ini, ta je kompanija do sad izbušila dvadesetak bušotina i pokrenula crpljenje ugljikovodika iz podzemlja, a točni nalazi o kojim se količinama radi i na koje će načine biti uklonjene, trebali bi biti poznati do kraja ljeta ove godine.

