Ni stariji Zagrepčani ne pamte takvu oluju: “To je za mene gore nego potres”

Oluja kakva se ne pamti-protutunjala je jučer Zagrebom, sjeverozapadnom Hrvatskom i Slavonijom. U glavnom gradu je u samo pola sata napravila ogromnu štetu. Dva muškarca nažalost izgubila su život, a više od 130 građana je ozlijeđeno. Dežurne interventne službe još uvijek su zatrpane pozivima-a njih je bilo čak 11 tisuća. Gradonačelnik obećava pomoć stradalima i mogućnost proglašenja prirodne katastrofe.

Dan poslije vatrogasci imaju pune ruke posla. Krov zgrade u zagrebačkom naselju Špansko nije izdržao olujno nevrijeme. Stradali su parkirani automobili, oštećeni stanovi. Prava je sreća da nitko nije stradao.

”Zapravo je dosta dobro. Na nekoliko mjesta prokišnjava, a ostalo je praktički sve netaknuto. Susjedima je možda lošija situacija i čekamo da počne sanacija krovova”, rekla je Mirta Medenić Kaurić.

Nadaju se da će sanacija početi već sutra, jer strahuju od novog nevremena. Ono koje je jučer protutnjalo Zagrebom ne pamte ni stariji. Polomljeno drveće na sve strane. Srušilo se čak 1.000 stabala.

”To je za mene gore nego potres. Oluja pa to je lomilo, to vas odnese pa potres drma i drma, a ovo je bilo zlo. kažu stariji ne pamte? Ne, ja sam 88 godina. Ne pamtim to da bi bilo tako.”

”Katastrofa, katastrofa. I to još blizu vrtića, mislim park je to za djecu, ali ovo je nevjerojatno. Ovo čovjek ne more vjerovat.”