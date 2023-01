“Njemački grad veličine Petrinje razrušen u poplavi, a sad ljepši je nego prije”

Podijeli :

Izvor: AFP

Njemački gradić Bad Münstereifel prije 18 je mjeseci pogodila poplava koja je odnijela čak 182 života. Kako danas izgleda taj gradić na zapadu Njemačke otkrio nam je Srećko Matić.

“Veličina gradića s 18 tisuća stanovnika kojim je prošla vodena bujica može se usporediti s veličinom Petrinje, no za razliku od potresom pogođene Petrinje, on danas izgleda bolje nego ikada. Građani kažu da je njegova obnova uljepšala njihov grad, a sad je postao još atraktivniji za turiste iz susjednih zemalja”.

Matić navodi kako ovaj grad zapravo živi od turizma i zbog toga su se gradske vlasti potrudile što prije obnoviti to mjesto.

“Ono što mi je par tjedana poslije kobne poplave upalo u oko je to da su u ovom gradu nakon katastrofe prvo uklonjene sve ruševine kako ljude ne bi podsjećale na tragični događaj. Druga stvar je to da ljudi koji su morali napustiti svoje domove, nisu živjeti u neljudskim uvjetima. Za to su vrijeme bili prebačeni u hotele, boravili su kod rodbine ili su kupili “tiny houses” (male kućice), a vlast im je omogućila dostojanstven život”, rekao je.

Novinar navodi kako je u ovom njemačkom gradiću život izgubilo 182 ljudi, a šteta je procijenjena na 150 milijardi eura.

“Obnova je išla puno bolje nego što su ljudi strahovali, ali puno gore nego što su očekivali. No, vlast se potrudila da obnove ono što im je najbitnije za funkcioniranje grada, a to je njegova ljepota i privlačenje turista. Nijemci su se odlučili na model da svatko obnavlja svoje. Država obnavlja svoju imovinu, a građani svoju, no u sito se vrijeme država obvezala na pomoć građanima. Ljudi su potaknuti da prionu na obnovu, a država će im to sve nadoknaditi”, rekao je.

Isto tako, problemi su slični kao i u Hrvatskoj, nedostatak radnika koji bi radili na obnovi, nepotrebna i preduga birokracija ali i osifuravatelji koji dodatno kompliciraju stvar.

Osvrnuo se i na trenutak kad je Njemačka uvodila eure pa je rekao:

“Nijemci su imali averziju prema euru ali su sad jako zadovoljni. Dvije trećine građana je čak bilo protiv njegovog uvođenja”, rekao je.

