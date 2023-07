Nova hladna fronta stiže za vikend! Evo gdje se očekuju pljuskovi uz grmljavinu

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Mlazna struja koja prelazi Atlantik dolazi na europsko kopno kao zapadni vjetar koji na visini od 12 km puše brzinom od 170 km/h, struji prema Alpskoj prepreci, zaobilazi ju sa sjeverne i južne strane. Mlazna struja razdvaja polje visokog tlaka azorske anticiklone koja se kao greben visokog tlaka proteže nad sjevernom Afrikom i Sredozemnim morem i polja niskog tlaka hladnijeg nestabilnog zraka s Atlantika koji u prostranom ciklonalnom polju kruži iznad sjeverne i srednje Europe sjeverno od Alpa.

Zapadni vjetar donosi velike količine vlage i nestabilnog zraka te uzrokuje pojavu lokalnih jakih nestabilnosti koje mlazna struja brzo prenosi od zapada prema istoku. Hladni nestabilan zrak nalazi se sjevernije od Alpa dok se južno nalazi topla i vruća zračna masa.

Danas će vrijeme biti stabilno sunčano i vruće uz slab razvoj dnevne konvektivne naoblake u planinskim krajevima unutrašnjosti. Navečer će manja količina nestabilnog zraka zaobići Alpe i donijeti naoblaku i kratkotrajne pljuskove u sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti te najaviti promjenu i prolaz hladne fronte koju prognoziramo u nedjelju. Na Jadranu sunčano toplo i vruće s jakim poslijepodnevnim maestralom. Najviše dnevne temperature od 30 do 33C.

Sutra u nedjelju naoblačenje, grmljavina i pljuskovi najprije u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Veće količine oborine prognoziramo u Međimurju, Zagorju i Podravini. Na sjevernom Jadranu zapuhat će kratkotrajno jaka bura. Naoblačenje će se tijekom dana premještati od zapada prema istoku i proširiti se do srednjeg Jadrana. Na južnom Jadranu i otocima prevladavat će sunčano i toplo vrijeme sa slabim do umjerenim maestralom. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 14, na Jadranu topla noć s temperaturom oko 21. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 27 a na Jadranu od 30 do 34 °C.

Idući tjedan vrijeme će biti promjenljivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima. U gorskim krajevima unutrašnjosti umjeren razvoj dnevne naoblake uz poslijepodnevne pljuskove. Promjena vremena očekujemo krajem tjedna uz kratkotrajno zahlađenje i obilne oborine, pljuskove, grmljavinu, jak mahovit vjetar. Zahladit će za 5 do 7 stupnjeva.

Na Jadranu će idući tjedan vrijeme biti sunčano i toplo uz slab do umjeren maestral. Prognozirani prolaz hladne fronte krajem tjedna osjetit će se i na Jadranu. Zahladit će i zapuhat će bura koja će se proširiti na cijeli Jadran. Najviše dnevne temperature krajem tjedna biti će niže za 5 do 6 stupnjeva, a noćne će pasti ispod 20C. Temperatura mora je visoka te mjerimo od 26 do 28C, a prognoziramo visok i vrlo visok UV indeks stoga oprez pri boravku na suncu sredinom dana.

