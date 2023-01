Ministar Butković Novu je proveo slušajući Bečku filharmoniju. O čijem trošku?

Podijeli :

Izvor: Pixsell / Profimedia

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, proveo je prvi dan nove godine u Beču, na Novogodišnjem koncertu Bečke filharmonije.

Iz ministarstva su nam odgovorili da je Butković ondje bio s privatno s prijateljem, koji je osigurao karte, a ministar je snosio trošak svoje karte.

I to ne bi bilo čudno da je do karata za prestižni koncert tako lako doći, jer procedura je malo kompliciranija. Koncert Bečke filharmonije i ove su godine gledali milijuni ljudi jer se koncert 65. put prenosio u gotovo stotinu zemalja. Bečki filharmoničari su ove godine ponovno pozvali Franza Welser-Mösta da im bude dirigent, a njemu je to bio treći nastup.

Priča o jednom sretnom ministru koji je uživao na Novogodišnjem koncertu u Beču i dobrom prijatelju koji se (vjerojatno) još u veljači prošle godine sjetio prijaviti na lutriju ne bi li osvojio mjesta za ministra i sebe (cijena do 1200 €) #n1info pic.twitter.com/kKWfLyK2Ic — Domagoj Novokmet (@DomagojNovokmet) January 2, 2023

Ždrijebom do karata

No vratimo se na karte. Kako stoji na stranicama Filharmonije, zbog iznimno velike potražnje ulaznice za tri tradicionalna završna godišnja koncerta izvlače se ždrijebom ekskluzivno na stranicama Bečke filharmonije. Na ovaj način ljubitelji glazbe iz cijelog svijeta imaju jednaku priliku za kupnju ovih vrlo željenih ulaznica. Od 1. do 28. veljače 2023. primaju se prijave za sudjelovanje u izvlačenju ulaznica za koncerte na kraju godine 2023./24.

Žena barkod zalijepila preko barkoda, umjesto 1600 kuna platila 130

Prvi korak prema izradi prijave za ulaznice je prijava za izvlačenje. Za svaki od tri koncerta, koliko ih se održava, možete se prijaviti jednom. Broj ulaznica za Novogodišnji koncert ograničen je na dvije, a za pretpremijeru i koncert na Silvestrovo moguće je kupiti do četiri ulaznice. Cijene ulaznica kreću se od 35 € do 1200 € za Novogodišnji koncert, od 25 € do 860 € za koncert na Silvestrovo te od 20 € do 495 € za pretpremijeru.

Da skratimo, jedini način da dođete do ulaznica za ove koncerte je sudjelovanjem u online izvlačenju, a čini se da je ministar Butković prošle godine bio “sretne ruke”.

