Novinaru zabranjen dolazak na Pantovčak: Nedopustivo! To nije privatni prostor!

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović održao je danas press konferenciju na koju nije omogućen dolazak novinara Jutarnjeg lista Krešimira Žabeca.

Uskraćena mu je akreditacija, bez ikakvog objašnjenja, piše Jutarnji list. Na uredno poslanu obavijest da će Milanovićevu izvanrednu konferenciju za medije pratiti novinar Žabec, iz Ureda predsjednika kratko su odgovorili:

Milanović: Ovo je ozbiljan pokušaj rasturanja ustavnih i zakonskih pravila

“Poštovani, Vaš zahtjev za akreditaciju za praćenje konferencije za medije Predsjednika Republike nije odobren. Pozdrav, Ured predsjednika Republike Hrvatske”.

Pitali smo Milanovića zašto novinaru Jutarnjeg nije dopušten dolazak na press konferenciju.

“Zato što to nije medijska kuća nego je to kartel”, rekao je Milanović. “Njih vlada financira, oni nemaju stida, organiziraju ciganski svadbu u Splitu, ne romsku. To nije medij, tko god tamo piše, za mene nije novinar.”

Na to se se glasnogovornik Milanovića Nikola Jelić rekavši da novinaru nije zabranjen dolazak nego da nije bio ni pozvan.

Nazvali smo Hrvoja Zovka, predsjednika Hrvatskog novinarskog društva da komentira ovakav potez Ureda Predsjednika.

“To je za nas neprihvatljiva praksa bez obzira sviđalo se nekome nečije pisanje ili ne. Tražimo da se tako nešto više nikad ne ponovi. U devedestima se pojedinim novinarima i novinarkama zabranjivalo dolaziti na na press konferencije. To se ne smije dogođati, to nije privatni prostor već Ured Predsjednika. Tko nije zadovoljan pisanjem novinara, može se obratiti Vijeću časti HND-a, a ne zabranjivati dolazak na press konferencije”.

