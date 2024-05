Plenković o kadrovskoj križaljci: Kad Vlada bude kompletirana, objavit ću

Podijeli :

N1/ilustracija

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković sudjeluje na znanstvenom skupu “Dani dr. Franje Tuđmana – Hrvati kroz stoljeća”, a tom prilikom dao je i izjavu za medije.

HDZ-ovac Ivan Anušić danas je objavio da je kadrovska križaljka gotova, no Plenković nije htio iznositi detalje.

“Kad bude sve gotovo, objavit ću, kad Vlada bude kompletirana, objavit ću”, poručio je.

Ivan Anušić: Kadrovska križaljka je gotova

Na pitanje hoće li Reiner i Radin biti potpredsjednici Sabora, Plenković je odgovorio: “Između ostalih, da. Ima ih pet.”

Na upit je li Penava treći, kazao je da jest.

Na upit je li Ante Šušnjara novi ministar gospodarstva, odgovorio je kako ne želi o imenima, poručivši novinarima da neće “dobiti ništa danas o ministrima”.

“Nećete dobiti ništa danas o ministrima, bilo što drugo što imate – izvolite”, dodao je.

Novinari su Plenkovića upitali i o financiranju Novosti. “Nismo o tome zasad razgovarali.”

Razgovori o programu i kompletiranju sastava Vlade

“Radimo na usaglašavanju programa i kompletiranju sastava Vlade, to su jedine dvije teme koje su sad bitne”, dodao je.

Upitan kako gleda na to da Domovinski pokret (DP) traži ‘istragu’ o pandemiji, muzej za žrtve komunističkog terora i ostale zahtjeve, odgovorio je kako su to apsolvirana pitanja. “Sve sam to odgovorio jučer. Nećemo pokrenuti istragu oko pandemije, kakvu istragu”, dodao je.

Na pitanje o predizbornom obećanju o mirovini od 750 eura, rekao je da Vlada nastavlja s dosadašnjom praksom. “Trudit ćemo se kao i dosad da obećamo manje, a ispunimo više, što prije”, dodao je, ističući da to ovisi o indeksaciji i proračunskim mogućnostima.

Novinari su premijera pitali i za komentar izjave pjevačice Severine da je Vlada napravila malo po pitanju pobačaja, na što je rekao kako nije pročitao njenu objavu. “Dostupan je, zakon je jasan”, dodao je Plenković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Oglasili su se organizatori Eurosonga: Žao nam je… Pucanj u noći