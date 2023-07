Milanović: Ovo je ozbiljan pokušaj rasturanja ustavnih i zakonskih pravila

Podijeli :

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o situaciji u VSOA-i.

Predsjednik kaže kako se zadnjih dana izbjegavao obraćati medijima, ali situacija oko VSOA-e je ozbiljna i sada mora. “Tko god to svodi na pitanje ega je neozbiljan prema ovoj državi. Ovo je ozbiljan pokušaj rasturanja ustavnih i zakonskih pravila. To govorim kao netko tko je osobno sudjelovao u kreaciji zakonskih rješenja ovakvih situacija”, kaže Milanović dodajući da se šefa VSOA-e bira isključivo suglasjem predsjednika i premijera.

Prisjetio se i situacije kad je Kolinda Grabar Kitarović tražila njegovu ostavku ubrzo nakon izbora. Rekao je kako je mogao tada prekinuti komunikaciju s njom, ali nije. Milanović je govorio i o situaciji kada je završio mandat prijašnjem ravnatelju Agencije i kaže kako nisu nebitni i karakteri ljudi. S Grabar Kitarović je, kaže, odražvao kontakt cijelo vrijeme bez obzira na neslaganja i to što se sve događalo u vrlo napetom razdoblju. “Ante Kotromanović je došao predsjednici, ona je saslušala i suglasila se s tim. Uloga ministra obrane je uloga teklića. Prijedlog može doći od predsjednika Vlade ili, normalnije, od predsjednika Republike koji je i vrhovni zapovjednik. Mi smo se tada usuglasili”, govori Milanović.

“Sa sadašnjim premijerom imam iskustvo produljenja mandata Markiću. Kako to funkcionira? Tako da me on nazvao, da smo razgovarali i ja sam rekao u redu. Nema nikakvog ministra kao medijara, nema nikakvog fiktivnog predlagatelja, ministra… Pa smo prije dvije godine imali imenovanje u Uredu VNS-a, Valentino Franić je bio moj prijedlog, ali ne seljački i preko medija. Onda je on u zadnji tren nekim svojim manevrom pozvao Franića gdje ga je dočekalo 10 HDZ-ovaca, valjda je to htio prikazati kao sovju inicijativu, nemam s tim nikakvih problema. Čovjek je imenovan i radi svoj posao….”, govori predsjednik.

“A sad ovo”, kaže. Milanović je ponovno pozvao Plenkovića na razgovor i usuglašavanje pa “da vidimo tko je kriv, tko je grbav”.

Na pitanje zašto se čekalo zadnji trenutak i zbog čega ne sjednu premijer i predsjednik za stol i ne riješe situaciju kaže: “To je posljedica moje inicijative da se tamo uvede reda koja se sudara s betonskim zidom korupcije, bezobrazluka i klijentelizma. To je moja inicijativa stara nekoliko dana jer to ovoj braći ne bi palo na pamet, da služba kako-tako funkcionira u hladnom pogonu. To je ideja Dragana Lozančića koji se obratio Tomi Medvedu i tražio od njega, jer ne može sam, mora se i on suglasiti, i ovaj je prihvatio. A zašto je to sazvano? Da ljudi ne bi ostali bez plaće, da mogu nešto raditi, ali neće moći raditi onu temeljnu funkciju agencije. To je nebo i zemlja, raj i pakao. Ok, ja nisam raj, nešto i pakao. Koliko je mjeseci prošlo otkad sam se obratio premijeru?”, pita predsjednik.

“Što radi ekipica?”

Milanović kaže kako VSOA-u treba ozbiljno resetirati, ali i da je Ivica Kinder napravio sve što bi se od časlnika očekivalo. “Dalje nije moglo”, kaže. “Što radi ekipica? Preko tarabe mi baci ime nekog generala kojeg sam ja imenovao u glavni stožer da bi ga ta bratija prevela u VSOA-u tri mjeseca kasnije da bi me mogli ucjenjivati. … Gdje god mogu nešto ukradu, kad otvore oči, to im je prvo na pameti. Na glasanju u Saboru kad je ludi šeširdžija Gordan Grlić Radman optužio zastupnike da rade za Rusiju zato što je Plenković silovao Ustav… ”

“Ako ti ne odgovara kandidat, reci imam drugoga. O imenima neću govoriti, onaj tko si sam dopusti da ga iskoriste u ovakvoj travestiji, kandidat ne može biti. Plenkovićev ministar kućni ljubimac govori o izvješću koje nije dobio…”

“Vodit će je onaj koga se dogovori na sastanku koji sam inicirao ja”, kaže Milanović na pitanje tko će VSOA-u voditi za tjedan dana i dodajući da takvo što ne može pasti na pamet Plenkoviću i Banožiću kojima je na pameti samo interes HDZ-a.

“Polemiziram s ljudima koji su entiteti. On ovdje ne predstavlja ništa osim teklića, kao ni Ante Kotromanović 2015. To su razlike između ljudi kojima ova država nešto znači i onih koji su obične secikese”, kaže ponavljajući da s ministrom obrane ne polemizira.

“Ovako ne može, ovo je iznuda, ucjena, tako se ne može razgovarati ni s pipničarkom, ne predsjednikom Republike”, kaže Milanović. Ponavlja kako se ne može situacija rješavati preko medija. “Ovo je poruka svim vojnicima, da se u ovakve situacije ne daju uplesti jer nakon toga kandidati više nisu. To se u vojsci zove insubordinacija”, kaže.

Na pitanje je li ugrožena nacionalna sigurnost, kaže kako je ona kompromitirana. “Kad premijer već mjesecima odbija razgovor s vrhovnim zapovjednikom. Nije ugrožena kad netko sluđen, nesretan, zapuca na Banske dvore u kojima nema predsjednika Vlade. To je manji problem od ovoga. I onda on optuži mene na poticanje tog vehementnog ludila koje je imalo proplamsaj u jednom trenutku i nakon toga ništa jer sam šest gdoina ranije šačici branitelja rekao nešto o njegovoj majci što uopće nije difamacija. Moraš bit posebna vrsta čovjeka i karaktera da ti to padne na pamet jer te to tišti i proganja jer nisi htio da se to sazna. Nisam ni ja, ali netko je prisluškivao, a taj netko nije iz moje stranke”, govori Milanović.

“Siluješ Ustav cijelo vrijeme zato jer možeš”, poručuje. Milanović kaže kako je praksa potpuno nekontroverzna i svakome jasna. Jedina je zbrka tamo gdje piše da se nakon usuglašavanja ministar obrane neki predlagatelj. “Mali Jovica.”

“Naša praksa zna da se ravnatelja VSOA-e bira na inicijativu predsjednika Vlade. Ako mi predložiš Banožića, poslat ću ti paket lijekova. Ako mi predložiš nekog dobrog onda ćemo razgovarati ili ću odmah prihvatiti”, kaže navodeći kako npr. SOA funkcionira dobro pod ravnanjem Daniela Markića već osam godina. O sistemskim promjenama nitko osim predsjednika i premijera ne može razgovarati. “To je jedina adresa na kojoj se to rješava”, kaže.

“Kakav crni ego”

Plenković, kaže, degradira hrvatsku diplomaciju već četiri godine i imenuje otpravnike poslova, a to je manje bitna funkcija. “Kako se imenuje ambasadore? Usuglašavanjem, a ne da dođe ludi šeširždija i pljusne mi listu sastavljenu u HDZ-u. … Kako je sve to funkcioniralo dok nije došao Plenković? Ja sam izabran od hrvatskih građana, a ne kandidat HDZ-a. Ja nisam izabran kao opozicija. Ovakve gadarije mi se nisu događale kao premijeru jer to nisam dopuštao”, govori Milanović dodajući i da je Vlada razorena djelovanjem DORH-a.

“Ja sam mariniran, kuhan, pečen… Kakv crni ego. Zovem, tražim, pišem, ostavljam tragove…”, govori Milanović ponavljajući da se ne radi o egu. “Što će biti nakon ovoga? Ništa”, kaže dodajući da na čelo VSOA-e treba doći netko tko može, a da se može dogovoriti i da to “uopće ne bude vojna osoba nego netko sposoban za to”. “Ali samo razgovorom se može doći do toga”, kaže.

“Nema nitko drugi, nema ni Validžića, ne postoji”, kaže na pitanje ima li drugih imena kandidata. Milanović ponavlja da ga je on imenovao na funkciju na kojoj sad jest i da ne može sad u režiji HDZ-a “zbrisati u VSOA-u”.

“Ta nesigurnost koju potiče Plenković i koja izgriza vojsku iznutra je krenula prije godinu dana. Ide li Hranj u penziju? Naravno da ne ide, on je poseban entitet”, kaže Milanović dodajući da je Hranj imenovan na četiri godine i ići će u penziju kad mu istekne mandat. “Ali, ne, treba sijati nesigurnost”, kaže objašnjavajući da ne postoji strožija organizacija od vojske u kojoj se jasno znaju pravila.

Tko je odgovoran?

Na pitanje osjeća se li se odgovornim za nastalu situaciju, predsjednik je pitao ima li novinarka koja ga je postavila neki prijedlog. “Mi smo demokratska država, držimo se zubima za stol, ja nemam izvršne ovlasti. Činjenica je da poštujem procedure koje postoje da bi se nečija samovolja držala pod kontrolom. Zna se tko u ovoj zemlji govori i radi ja mogu što hoću”, govori.

Milanović kaže da je Kinder pred mirovinom te da je detaljno rekao što mu sve zamjera i zbog čega je tražio njegov odlazak, kao i da je sam tražio da ga se razriješi kad je vidio da Plenković ne reagira. Dodaje i da je Kinder nakon toga mogao prestati dolaziti na posao, ali da se to u vojsci ne radi.

“Nisam siguran da sam spreman na odgovor za nešto što mi nije izvorna nadležnost”, kaže predsjednik na pitanja o HEP-u.

Zabrana dolaska na pressicu

Na pitanje o zabrani dolaska na pressicu novinaru Jutarnjeg lista, predsjednik kaže: “Jer to nije medijska kuće nego kartel. Njih vlada financira, oni nemaju stida, organiziraju ciganski svadbu u Splitu, ne romsku. To nije medij, tko god tamo piše, za mene nije novinar.”

Predsjednikov glasnogovornik Nikola Jelić rekao je kako ova medijska kuća nije ni dobila poziv za konferenciju na Pantovčaku.

“Takvi nemaju pristupa ovdje”, kaže Milanović.

