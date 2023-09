O čemu se raspravljalo na europskom skupu konzervativaca u Dubrovniku? “To su izazovi za obitelj”

Podijeli :

Saborska zastupnica Vesna Vučemilović javila se za Novi dan iz Dubrovnika gdje se održava europski kongres obitelji gdje su se okupili konzervativni političari.

Vučemilović kaže da su teme konferencije bile – što se događa s obiteljima i kako su svi izazovi i nesigurnosti utjecali na obitelj. “Mladi u Hrvatskoj najkasnije napuštaju obiteljsko gnijezdo, no to uvijek nije njihov odabir nego su to visoke cijena stanovanja, nepriuštiv život i slično. To su izazovi s kojima se obitelji danas susreću i u Hrvatskoj su nekako najizraženiji” rekla je.

“Naši demografi već imaju gotove mjere koje treba samo primijeniti, a mi nemamo ni strategiju koja se kiseli negdje u Vladi”, dodala je.

“Tradicionalna obitelj je preživjela puno toga i preživjet će puno toga. Dotakli smo se i nekakvih kulturoloških promjena koje ne treba zanemariti. Mi ako konzervativci smo uvijek za slobodu pojedinca i da živi na način kako njemu odgovara, ali nećemo dozvoliti ni da nema netko priječi našu slobodu odabira. Gledamo kako se neke tendencija od kojih se i na Zapadu, odakle su krenule, polako odustaje”, navela je Vučemilović.

“Ulaganje u stanove i nekretnine postala je nekakva oblik štednje jer su kamate niske u bankama: Država je mogla odgoditi ulazak u eurozonu jer se time njime otvorio velik novac za banke pa nije bilo potrebno za većim kamatama na štednju. To je politika Europske središnje banke, a država je mogla odgoditi uvođenje eura”, rekla je.

“Svake godine imamo manjak mjesta u vrtićima, vidimo da je u Zagrebu to eksplodiralo ove godine. Ne možete ukinuti mjeru roditelj-odgojitelj, koja nije bila savršena, a ne imati veći broj mjesta u vrtićima”, navela je.

