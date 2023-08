Objavljeni podaci: Evo koliko je očeva koristilo rodiljni dopust u Hrvatskoj

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

U 11 mjeseci, od 1. kolovoza prošle do 1. srpnja ove godine, očinski je dopust iskoristilo gotovo 21 tisuću očeva, njih više od 60 posto.

Dopust, koji je uveden 1. kolovoza 2022., prema podacima HZZO-a, u 11 mjeseci iskoristilo je 20.847 očeva. Uzme li se u obzir broj živorođene djece u tom razdoblju, može se reći da je više od 60 posto očeva iskoristilo svoje pravo, objavio je Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Od 1. kolovoza prošle godine očevi imaju pravo na dopust od 10 radnih dana za jedno dijete ili 15 u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobnog rođenja više djece, a pravom se mogu koristiti do navršenih šest mjeseci djetetova života.

Ovo su zemlje koje nude najviše porodiljnog dopusta, Hrvatska u top deset

Očevima je preporuka da iskoriste to pravo, a poslodavcima obveza da ga omoguće, onima koji to ne učine ‘prijete’ kazne od 10.000 do 50.000 kuna, istaknula je uoči uvođenja tog prava državna tajnica Središnjega državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.

Očevi koji se odluče iskoristiti dopust imaju plaću u visini svoje pune plaće, na isti način kako je ona određena za rodiljni dopust. Plaća je na trošak državnog proračuna, ne na trošak poslodavca.

Podaci Središnjega državnog ureda govore da su taj dopust najviše iskoristili očevi u dobi od 32 do 36 godina i to oni iz Zagreba te Zagrebačke, Splitsko-dalmatinske, Osječko-baranjske i Primorsko-goranske županije.

Središnji državni ured ustrajno ponavlja važnost ravnopravnog roditeljstva i jednako važne uloge oca i majke u djetetovu životu.

„Nemojte čekati idealan trenutak da osjetite spremnost dijeljenja brige o djetetu s partnericom, već hrabro krenite u to iskustvo“, poručio je očevima taj ured.

