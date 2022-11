Od Nove godine važna promjena za zaposlenike bolnica

Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Nakon niza kritika zbog neobavljanja sistematskih pregleda za zaposlenike zdravstvenih ustanova, uprave velikih zagrebačkih bolnica objašnjavaju da su taj program obustavile zbog pandemije, a revitalizirat će ga odmah iza Nove godine.

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić rekao je Hini da je već donio plan po kojem će se sistematski pregledi za djelatnike obavljati u toj bolnici svake godine, te su osigurali sredstva za 2023. godinu.

Odmah iza Nove godine bit će pozvano na pregled prvih 500 djelatnika tog KBC-a. Pregledi za zaposlenike bit će besplatni, a njihova vrijednost će se kretati između 1000 i 1200 kuna, ovisno o pretragama koje su predviđene za žene i muškarce.

U KB-u Sveti duh kažu da ih je u provedbi sistematskih pregleda 2019. zaustavila pandemija, a nastavak provedbe tog programa za svoje zaposlenike također planiraju početkom 2023. godine.

S druge strane, u KB-u Dubrava tvrde da oni nisu meta kritika jer su njihovi zaposlenici i do sada imali mogućnost obavljanja sistematskog pregleda, u skladu s kolektivnim ugovorom i neovisno o pandemiji, a program se nastavlja i iduće godine.

Krovne liječničke udruge nedavno su upozorile na apsurd da sistematske preglede nemaju zaposlenici ustanova koje pružaju usluge u javnom zdravstvu, istaknuvši da je ta obaveza poslodavca postala “mrtvo slovo na papiru”.

Naime, odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora (TKU) propisuju da svi zaposlenici do 50 godina starosti svake tri godine, a zaposlenici iznad 50 godina svake dvije godine imaju pravo na sistematski pregled na teret poslodavca u javnom zdravstvenom sustavu.

Da se to u praksi ne poštuje potvrdila je velika anketa Hrvatske liječničke komore, po kojoj čak 48 posto bolničkih liječnika ne može obaviti takav sistematski pregled.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) i Hrvatski liječnički sindikat (HLS) stoga su ove jeseni uputili podsjetnik zdravstvenim ustanovama o obavezi organizacije sistematskih pregleda za zaposlene liječnike.

U TKU se navodi iznimka po kojoj poslodavac, u određenim uvjetima, može organizirati sistematske preglede izvan mreže javnoga zdravstva. No, uprave sve tri velike zagrebačke bolnice tvrde da svoje zaposlenike ne šalju privatnim ustanovama. Upit je poslan i KBC-u Zagreb, odakle nije stigao odgovor.

I u HLS-u kažu da dosad nisu primili nijednu službenu obavijest da se sistematski pregledi za zaposlene u javnom zdravstvu obavljaju kod privatnika.

S obzirom da su sistematski pregledi postali glavni fokus nove zdravstvene reforme, ne postoje zakonske prepreke da i bolnice obavljaju preventivne preglede za tvrtke, na komercijalnim osnovama.

Sistematske preglede tvrtke mogu obaviti i u KB-u Sveti duh

U načelu su bolnice za to zainteresirane, no u KBC-u Sestre milosrdnice i KB-u Dubrava za to, kažu, nemaju ni kapaciteta niti slobodnih termina.

“Dobivamo puno zahtjeva od tvrtki koje žele sistematske preglede, ali ih moramo odbiti zbog pretrpane dijagnostike. Stoga se i ne javljamo na njihove natječaje”, kažu u Sestrama milosrdnicama.

KB Dubrava prihvaća zahtjeve za sistematskim pregledima zaposlenika trgovačkih društava, ali samo u slučaju slobodnih termina i raspoloživih liječnika, što u praksi nije čest slučaj.

Jedino je KB Sveti duh bez zadrške odgovorio Hini da pruža usluge sistematskih pregleda i za zaposlenike tvrtki na temelju njihova upita i u skladu sa smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ambulanta za sistematske preglede nalazi se u novoj Dnevnoj bolnici.

“Korisnici su zadovoljni uslugama, osoblje je ljubazno i pristupačno”, kažu na Svetom duhu, no ne otkrivaju kolika su sredstva do sada uprihodili od sistematskih pregleda na komercijalnoj osnovi.

