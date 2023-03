Pavasović Visković: Suci koje kritizira Milanović su gotovo naši najbolji suci

Podijeli :

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković komentirao je jučerašnji istup predsjednika Republike Zorana Milanovića vezano uz Vrhovni sud i DORH.

“Predsjednik ima jedna prilično neortodoksan stil u javnim istupima. Koji put pogodi u bit stvari, koji put ne. Bojim se da ovo spada u jedan od njegovih istupa gdje u većini stvari o kojima je govorio nije u pravu”, ocijenio je Pavasović Visković.

Na pitanje može li Milanović biti objektivan dok kritizira pravomoćnu presudu u slučaju Tomislava Saucha, svog bivšeg predstojnika Ureda, odvjetnik je kazao:

“Pravomoćne sudske presude se smiju i moraju komentirati. Nije to nikakva sveta krava da se ne bi smjelo reći što netko misli pa čak i kada smatra da je ona pogrešna. Međutim, mislim da je on izašao iz okvira onoga što bi bilo uobičajeno za tu presudu jer nije dobro na osobnoj razini komentirati suce, moramo se držati sadržaja. S druge strane, jasno je da je vezan za svog bivšeg predstojnika Ureda i shvaćam da se može naslagati, ali takva je kakva je i dužni smo je svi poštivati je pa tako i predsjednik.”

Ističe da on uvijek priča kao Zoran Milanović, a ne kao predsjednik RH. “To je specifičan diskurs, ne treba ga komentirati”, dodao je.

Poručuje da bi eventualne kritike Milanović trebao uputiti na drugu adresu:

“Praksa je inače da se vještacima vjeruje i da je teško dobiti ponovljeno vještačenje. U ovom slučaju su vještaci su oni koji su na određen način presudili i ako je prema nekome išao s kritikom, trebao je ići prema vještacima.”

Upitan kakvu poruku šalje kada takve izjave dolaze od predsjednika RH, Pavasović Visković odgovara:

“Ne sjećam se da je u zadnja tri desetljeća bilo gore vrijeme u pravosuđu nego što je danas i sigurno ovo što je napravio ne pomaže povjerenju opće javnosti u pravosuđe. Međutim, kažem, predsjednik ima specifičan stil i ja bih ostao na tome.”

Napomenuo je i da je Milanović u prvom redu kritizirao suce Kosa i Mrčelu.

“Radi se o dvojici gotovo naših najboljih sudaca. Mislim da su sigurno među 3, 4 najznačajnija pravnika u kazneno-pravnog segmentu pravosudne priče. To su ljudi koji su značajni za struku. On im zamjera protivljenje imenovanju novog predsjednika Vrhovnog suda. Međutim, nisu oni jedini koji su se tome protivili. Oni su bili samo jedini koji su bili spremni izaći imenom i prezimenom i reći da je to pogrešno. I ja mislim da je Dobronić bio pogreška, radi se o kvalitetnom i pametnom čovjeku, ali ne za tu funkciju. Gdje je granica? Može se kritizirati svakoga, ali ne smije prijeći na osobnu razinu”, zaključuje.

Odbacuje teze da su se Mrčela i Kos trebali izuzeti:

“Takav teoretski razlog za izuzećem u zemlji od 3,5 milijuna ljudi ima svatko u svakom postupku. To je potpuno deplasirano. Nisu se trebali izuzeti ništa što odstupa od sudske prakse.”

Poručio je i da je ostanak aktualne glavne državne odvjetnice neodrživ.

“Što se tiče Zlate Hrvoj Šipek, već mjesecima govorim da je njezin opstanak na mjestu glavne državne odvjetnice neodrživ. To što ja mislim ne znači ništa, ali bojim se da to misli većina stručne javnosti. Jako je loše što premijer i Vladi prelaze preko svega toga skupa što se u DORH-u događa jer se DORH doslovno urušava, a mislim da to za ovu zemlju nije dobro.”

