Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u Poreču na obilježavanju Dana Istarskog statuta.

Nakon obilaska predsjednik se obratio okupljenima i dao izjavu za medije.

Što se tiče vojne pomoći Ukrajini kaže da je to uredu. “Nakon što smo skoro ostali bez onih Bradleya, to je uredu. Ti helikopteri su ionako bili stariji. Kada je HDZ u pitanju ne da dvojim hoće li sve biti fer nego se hvatam kundaka”, rekao je.

O dokapitalizaciji HEP-a kaže da je tvrtka ušla u velike dugove i normalno je da ju država treba sanirati. “U suprotnom će propasti, svaki račun dođe na naplatu”, dodao je.

Kaže kako Sabor ne prati “pasionirano”, ali niti ignorira.

“Rekao bih riječ dvije i progonu Todorića. Ako nekoga želiš stapati u zatvor moraš imati dokaze. Ja ga nemam razloga braniti. Dobro vraćeni su neki dugovi, isplaćeni su dobavljači, ali sva ta procedura bila je jedna seljačija. Predmeti propadaju zbog amaterizma i idiotizma. Vidimo sada je vještačenje, koje je DORH naručio od konzultanata koji to nisu smjeli raditi, ulupano milijun eura. Tko će vratiti taj novac. ‘Ajmo sad DORH, idemo vidjeti čiji su to prijatelji. Sve je propalo, a tko je odgovoran”, zapitao se Milanović.

“Mi imamo zakon gdje ne smiješ ništa reći o DORH-u. Ne da se ne smije vršiti pritisak nego ne smiješ im zinuti ni pisnuti jer Plenković prijeti progonom. Taj zakon hitno treba ukinuti”, rekao je.

“Taj konzultant kojeg su lažno prikazali, nisu smjeli to raditi. To je bačen novac, je li ja to ne smijem reći. Jer to Plenkovićeva privatna tužiteljica Hrvoj Šipek može. Ona je svog bivšeg kolegu proganjala jer se učlanio u masone. On je pogriješio, ali onda je godinu dana nakon dolaska na dužnost državna odvjetnica tražila njegov izgon iz službe. Vjerojatno joj je smetao kao prethodnik. Kaže da je baš on nanio nepopravljivu štetu DORH-u. Što je čekala godinu dana”, dodao je.

“I Državno odvjetničko vijeće postupa po njenom zahtjevu, ali Vrhovni sud to vraća i tek iz treće on opstaje i ima se pravo vratiti na radno mjesto. I što ćemo sad?”, zapitao se. “To je naprosto k…. pir”, dodao je.

“Pogledajte članak 6. DORH-a i ako se ne naježite onda niste čovjek. Koje su moje mogućnosti? Nikakve. Je li se netko iz Vlade sada pitao što ćemo s milijun eura koje je profućkano. Svi u Zagrebu znaju tog navodnog konzultatnta. Jer je netko odlučio da se Todorić uništi, ali kako su traljavi i nesposobni nisu ni to uspjeli”, rekao je Milanović.

“Moj suradnik Saucha je dobio sada tri godine zatvora. Koji su dokazi da je to učinio? Nikakvi. Za to dajem ruku u vatru. Tiče se mene jer mi je suradnik bio neki prizemni lopov. Dokaza nema, za ovu tajnicu ima itekako. Njegovo je samo nekakvo vještačenje njegovog parafa, a sudili su mu na drugom stupnju baš Mrčela i Kos. Jedini suci koji su se imali potrebe svađati sa mnom kada sam im predložio Dobronića za šefa. Kako je moguće da je dobio samo tri godine? Za pljačku? A tajnica je dobila 4 godine, više. Dao Bog da njima tako sudili. Pogledajte malo taj predmet, šutio sam dosad”, rekao je.

“Ja ću ga prvi posjetiti jer me sud nije uvjerio da je kriv. Stan mu nije pregledan, ovom HDZ-ovom županu su godinu dana nakon što se zabio u banderu pretresli stan”, dodao je.

“Sude mom predstojniku ureda i baš njih dvojica. I to Mrčela koji je počinio kazneno djelo protiv hrvatskog pravosuđa. Jer se Hrvate i dan danas izvozi kao trupce drugim zemljama koje traže njihovo izručenje. Počelo je s onim Tuđmanovim udbašima, a sada vrijedi i za ostale. Nitko drugi u EU to nema. To su grozne, biblijske zlouporabe. To su ljudi koji nam kroje pravdu”, rekao je na kraju.

