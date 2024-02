Ogorčeni poduzetnik: Ako ostane ovakva odredba, gasi se 95 posto vodenih parkova

Podijeli :

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver najavio je promjenu naknada za koncesije na pomorskom dobru. Više poduzetnika koji se bave vodenim parkovima, zgroženi su novim prijedlogom uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru. Uvidom u komentare na portalu e-savjetovanja primjećuje se da je većina kritika usmjerena na odredbe kojima je dozovoljena veličina vodenog parka 400 metara kvadratnih, a naknada po metru četvornom iznosi sto eura. Denis Težak iz tvrtke 'GT For Fun' gostovao je u TNT-u kod Nataše Božić gdje je komentirao kako bi ova odredba utjecala na cijelu jednu industriju u Hrvatskoj.

Težak poručuje kako je veličina vodenog parka od 400 metara kvadratnih manja veličina takvog parka.

Državni tajnik: Mijenjat ćemo naknade za koncesije na pomorskom dobru

“400 kvadrata je malo, ako to uspoređujemo sa stambenim kvadratom izgleda puno, to je u moru jako malo. To je prosječna veličina nekog parka za manja mjesta. U većim mjestima su aquaparkovi od 800/100 kvadrata.”

Nerealna cijena

“To ide iznad zarade. Iznad bruto prihoda godišnjeg bi bile koncesije sad. Do sada je cijena bila oko 1050 eura, 8 tis kuna. Netko je napravio tu veliku grešku. Preko seda do osam eura po kvadratu to ne bi trebalo biti.”

Težak kaže kako nije ni fer da cijene koncesije budu jednake u većim i manjim mjestima.

“Morali bi voditi račune o tome da određena mjesta, ako je manji kapacitet plaže, tu bi cijene trebale biti drugačije. U Bolu aquapark može platiti sto tisuća koncesiju, a u Pirovcu je već dvije, tri puno.

Ako se odredba ne promijeni, 95 posto aquparkova će se ugasiti

“Mi isključivo ovisimo o školskim praznicima pa sad računajte u 75 dana da minimalno imate sedam do deset neradnih dana. Znači ostajete na 65 dan. Da vam je prosjek u danu 1000 eura, određeni dani trebaju zaraditi tri do četiri tisuće eura, što je u akvaparkovima jako teško. Ne bi se moglo zaraditi ni za koncesiju”, objašnjava težak.

Muke s koncesijama, gradske vlasti u strahu – sve može pasti na sudu

Težak naglašava da će se cijela industrija zaustaviti ako se odredba ne promijeni.

“Ako ostane ovakva odredba to je gašenje 95 posto aquaparkova. Zaposleno sigurno oko 1500 do 2000 ljudi u sezoni. Da ne pričamo o porezu, prirezu. Nama 80 posot radnika dolazi raditi iz unutrašnjosti, kojima plaćamo smještaj. Cijelu jednu industriju bi zaustavili time.”

“Mislim da je netko tu napravio neki klasični tipfeler. Oni su možda razmišljali o nekih 10 eura. Ovo do sada je bilo nisko i da povećaju tri četiri puta mogli bi to svi pregurat, ali ovo je povećanje od nekih 4000 posto, suludo, nema smisla”, dodaje.

