Oporba razotkrila alarmantne podatke: Hrvatske šume u samo devet mjeseci izgubile 13 milijuna eura!

"Neka Uprava stane pred radnike i građane i jasno kaže gdje je zapelo, tko je odgovoran i kako će se to popraviti. Hrvatske šume nisu vlasništvo ove uprave niti ijedne političke stranke. To je zajedničko bogatstvo. Šume smo naslijedili od naših starijih, djeci trebamo ostaviti te iste šume, a ne dugove", rekao je Kriška.