"KAKO JE TO MOGUĆE?"
Oporba razotkrila alarmantne podatke: Hrvatske šume u samo devet mjeseci izgubile 13 milijuna eura!
Marko Krička (SDO) upozorio je u Hrvatskom saboru da financijski podaci pokazuju da su Hrvatske šume u prvih devet mjeseci ove godine iskazale gubitak od 13 milijuna eura, a posebno zabrinjava stanje u Slavoniji, području iznimno vrijednih šuma.
"Vinkovci bilježe gubitak od 900.000 eura, Osijek više od tri milijuna, Našice dva milijuna, Požega 1,5 milijuna, a Nova Gradiška više od 1,6 milijuna eura gubitka", rekao je Krička tijekom slobodnih saborskih govora. Upitao se i kako je moguće da podružnice Hrvatskih šuma koje gospodare najvrjednijim resursom, kada je u pitanju šuma, ostvaruju takve rezultate.
Posebno važnim smatra i pitanje sanacije vinkovačkog područja gdje je u 2023. oštećeno oko 2,8 milijuna kubika drvne mase, a do kraja 2024. prodano je milijun kubika u vrijednosti od 156 milijuna eura.
"Stalno se bavi sistematizacijama"
Na kraju prošle godine za sanaciju je još preostalo ukupno oko 200.000 kubika drvne mase, iznimno vrijedne sirovine - hrasta. Krička drži i da gubitak vinkovačke podružnice zahtjeva jasno objašnjenje poslovanja i troškova te sanacije te stoga traže i završni obračun.
Upozorio je i da se Uprava Hrvatskih šuma - umjesto da se bavi proizvodnjom, gubicima i boljom organizacijom rada, stalno bavi sistematizacijama. Naveo je da je su razdoblju od 2020. do 2026. donesene 23 izmjene i tri ispravka sistematizacija.
"Neka Uprava stane pred radnike i građane i jasno kaže gdje je zapelo, tko je odgovoran i kako će se to popraviti. Hrvatske šume nisu vlasništvo ove uprave niti ijedne političke stranke. To je zajedničko bogatstvo. Šume smo naslijedili od naših starijih, djeci trebamo ostaviti te iste šume, a ne dugove", rekao je Kriška.
Igor Peternel (Klub DOMiNO i Hrvatski suverenisti) upozorio je na slučaj pogrešne dijagnoze raka želuca kod pacijentice u KBC Sestre milosrdnice zbog čega je, nakon opsežne operacije tijekom koje su joj odstranili želudac i nekoliko drugih organa, ostala invalid.
Naveo je da ravnatelj KBC Sestre milosrdnice nije o tome obavijestio Hrvatsku liječničku komoru koja nije poduzela nikakve mjere protiv liječnice koja je pogriješila i ona i danas radi.
"To je apsolutni skandal, sramota nad sramotama. U normalnim okolnostima ministrica zdravstva bi trebala podnijeti ostavku jer ne kontrolira svoj sustav", kazao je.
Navodeći da je Uprava za ribarstvo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva zabranila ulov srdele za 75 posto radnih dana jer je ta riba ugrožena Božo Petrov (Klub Mosta) rekao je da je ista uprava, koja je sada zabranila lov na srdele, prošle godine dala mogućnost brodovima za tune da love srdele.
Ugrožene su srdele i inćuni
Uz to, brodovima koji izlovljavaju tunu dala je i mogućnost da love tune na Mediteranu, a ne Jadranskom moru. "Zašto, ako se zna da je tuna u Jadranskom moru toliko narasla količinom da hraneći se srdelama u tolikoj količini direktno ugrožava količinu srdele u Jadranskom moru", kazao je.
Smatra da te dvije odluke koje su potpuno ugrozile količinu srdele i inćuna u Jadranskom moru i pogoduju brodovima za tune, za tu upravu nisu problem, ali su im problem obitelji ribara koji se lovom na srdele bave generacijama i od toga hrane obitelj.
Predrag Mišić (Klub Domovinskog pokreta) problematizirao je zašto dijete s teškim i trajnim medicinski utvrđenim invaliditetom mora ići svake dvije do tri godine potvrditi taj invaliditet.
Naveo je da je poznaje sedmogodišne dijete koje ima sindrom Cornelije de Lange (CdLS) - vrlo je rijedak genetski poremećaj prisutan od rođenja koji utječe na rast, razvoj i tjelesnu strukturu, a njegovi roditelji su u tom razdoblju tri puta morali na vještačenje da bi se tom djetetu ponovno utvrdila invalidnost.
"Roditelji takve djece ne traže nikakve privilegije, oni samo traže od nas da ih razumijemo i da ih čujemo", poručio je.
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