Broj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj eksplodirao: Evo zašto ih je sve više

Porast je, kaže, bio očekivan, a u HZJZ-u su mislili da bi mogao biti i veći. Benjak očekuje da će Hrvatska u jednom trenutku doseći prosjek Europske unije od 20 do 25 posto. To ne čudi jer je Hrvatska, kako ističe, među zemljama EU-a s najvećom smrtnošću i najviše oboljelih od zloćudnih i kardiovaskularnih bolesti. Uz to, u Hrvatskoj se najviše puši u Europi, a njezini su stanovnici najdeblji i najmanje tjelesno aktivni, upozorio je.