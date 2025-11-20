Oglas

Nova Uprava Hrvatskih šuma stupila na dužnost

Hina
20. stu. 2025. 10:57
29.02.2024., Sirac - Obilazak proizvodnih pogona ustanove Suvenir Arbor koja zaposljava osobe s invaliditetom. predsjednik uprave Hrvatskih suma Nediljko Dujic Photo: Damir Spehar/PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL

Nova Uprava Hrvatskih šuma u kojoj su predsjednik uprave Joško Radanović i član uprave Nediljko Dujić, stupila je na dužnost početkom ovoga tjedna, priopćile su u četvrtak Hrvatske šume.

Kao cilj svoga rada nova uprava navodi "daljnje jačanje održivog upravljanja nacionalnim šumskim resursima i modernizaciju poslovanja jednog od najznačajnijih javnih sustava u Republici Hrvatskoj".

"Preuzimanje vodstva Hrvatskih šuma zahtijeva jasno razumijevanje odgovornosti i strateških prioriteta. U središtu našeg djelovanja bit će stabilno i održivo gospodarenje šumama te unapređenje operativne učinkovitosti i transparentnosti poslovanja", izjavio je novi predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Joško Radanović.

Stupanjem na dužnost nove uprave završio je mandat dosadašnjim članovima uprave Igoru Fazekašu i Anti Sabljiću. Njima je novi predsjednik uprave zahvalio na uloženom radu i doprinosu.

Hrvatske šume Joško Radanović Nediljko Dujić

