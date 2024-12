Komadina: Ostavke Filipovića i Jovanovića su politički ispravan i moralan čin

Podijeli :

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina izjavio je u utorak da su ostavke predsjednika Gradskog odbora (GO) SDP-a Marka Filipovića, koji je aktualni gradonačelnik Rijeke, i tajnika GO SDP-a Željka Jovanovića politički ispravan i moralan čin te da bi i sam to učinio.

Komadina je nakon predstavljanja aplikacije za praćenje Plana upravljanja pomorskim dobrom „OpenSea“ rekao novinarima, komentirajući događaje u riječkom SDP-u, da kao stranački veteran smatra kako se „to tako ne radi.“

Predsjednik riječkog SDP-a Marko Filipović i tajnik Željko Jovanović podnijeli su u ponedjeljak navečer ostavke na te funkcije, nakon što je GO SDP-a odlučio da će umjesto Filipovića kandidatkinja za riječku gradonačelnicu biti Sandra Krpan.

Krpan, koja je zamjenica gradonačelnika, izabrana je i za v. d. predsjednice riječkog GO SDP-a, a tu funkciju obavljat će do sljedećih stranačkih izbora.

„Stranka mora funkcionirati tako da ima svoju unutrašnju demokraciju, sigurno da je došlo do određene destabilizacije, a hoće li to biti nešto dobro pokazat će vrijeme“, kazao je Komadina.

Moralan i politički ispravan čin

Ostavke Filipovića i Jovanovića na funkcije u stranci su logičan čin nakon što je većina u GO, kojim je predsjedao Filipović, a tajnik bio Jovanović, glasanjem pokazala da nemaju povjerenje u svoje vodstvo.

“Samim time bio je moralan i politički ispravan čin da Filipović i Jovanović podnesu ostavke, to bih učinio i ja“, rekao je Komadina.

Na pitanje znači li to da je politička šteta učinjena kandidaturom Krpan za riječku gradonačelnicu odgovorio je kako „nije stvar kandidature, nego načina na koji je došlo do toga.“

„To nije sporno, morate imati kandidata, no to je malo duži proces“, rekao je i dodao da je više od 20 godina bio predsjednik SDP-a u županiji ali nikada nije imao takvu situaciju.

