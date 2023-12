Otišlo 30 Plenkovićevih ministara. Grlić Radman: A što broj znači? Idemo pogledati postignuća

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon sjednice Vlade izjavu za medije dao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kojeg su novinari pitali o smjeni Davora Filipovića, navodeći da je to 30. ministar koji je otišao.

“Vi govorite o sedam godina… Idemo gledati uspješnost i postignuća Vlade, ministri su zamjenjivi, kao i momčad. Postoji selektor koji dovodi igrače i vodi tim naprijed”, kazao je ministar.

Na opasku jednog od novinara da, gledajući smjene ministara iz te perspektive, onda su Vladu napustile dvije ragbijaške momčadi, ministar je odgovorio: “To je vaša percepcija, i u drugim državam se mijenjaju ministri. Pogledajte druge države…”

Plenković: Ovo je njihova afera, afera u kojoj članica i članova HDZ-a nema

Novinari su potom Grlića Radmana upitali postoji li neki premijer u nekoj drugoj europskoj zemlji u kojoj je otišlo 30 ministara, a da je on ostao na čelu Vlade.

“Mi imamo odličnog premijera, Vladu i postignuća, to je to, trebate gledati kroz to, a ministri su ljudi koji dolaze i odlaze tako je svugdje, ministri se mijenjaju. Svi smo mi zamjenjivi u svojim resorima”, odgovorio je Grlić Radman.

“Vi govorite o broju. A što broj znači? Idemo pogledati postignuća”, dodao je.

Navodi da je Hrvatska stabilna te da je Vlada stabilna. “Premijer je odlučio. Ne treba biti zabrinut što se ministri mjenjaju.”

