Otkrivamo što se krije iza oporezivanja napojnica: “Ovo ide u korist konobara”

Ovo je godina u kojoj će se u Hrvatskoj regulirati porezni tretman napojnica, najavio je ministar Primorac. Pri plaćanju računa karticom uvest će se mogućnost naplate napojnice za uslugu, a i taj dio će se adekvatno porezno tretirati. Detalji se još bruse, a mi vam donosimo reakcije ugostitelja, djelatnika u ugostiteljstvu i građana.

Ivan svoj posao odrađuje sa smješkom na licu. Napojnicu vidi kao dodatan izvor prihoda, a posljednjih tjedana je manja jer kaže, ljudi se još uvijek nisu priviknuli na valutu.

“Da bi nekako uopće znali percipirat koliko ostavljaju i koliko je uopće ima smisla ostavljat. Tako da mislim da će trebat proći par mjeseci da bi se to iskristaliziralo, da bi skužili zapravo dobijamo li manje “manče” sad otkad je uveden euro.”, kaže konobar Ivan Damjanović.

“Cijeli sustav još se razmatra i razrađuje”

Ona će se od iduće godine oporezivati. Tako je najavio ministar financija Marko Primorac.

Tako, pri plaćanju računa karticom uvest će se mogućnost da se može platiti i napojnica za uslugu, a i taj dio će se “adekvatno porezno tretirati”, rekao je Primorac.

Do određenog iznosa napojnice odredit će se i neoporezivi primitak za osobu koja je prima, rekao je Primorac, uz napomenu da se cijeli sustav još razmatra i razrađuje.

“Vjerojatno ćemo vezati tu napojnicu uz račun i JOPPD obrazac i do nekog iznosa će nekom ta napojnica biti neoporeziva. Sve ono što bude preko tog iznosa koji utvrdimo kao neoporezivi, na to će se plaćati porez”, izjavio je Primorac.

Dodao je da napojnica neće biti neoporeziva u potpunosti iz jednostavnog razloga jer se ne želi omogućiti nekome da prikazuje “jako velike napojnice i da mu to sve bude neoporezivo odnosno da isplaćuje nekom plaću kroz napojnicu”.

U medijima se nakon ove izjave ministra stvorila pogrešna slika, kaže nam splitski ugostitelj Stipe Jeličić.

“Ovim putem bih volio ispravit nepravilnost koja se pojavila u medijima. To je da nema dodatnog oporezivanja napojnice, već mi sada imamo problem. Problem je da vi sada konobaru preko kartice ne možete dati manču, toliko je poreza i zakona koje treba promijenit. Sada smo napokon naišli na plodno tlo. Nakon ministra Marića sada je došao ministar Primorac koji je dao zeleno svjetlo da se to u narednih godinu dana riješi.”

S njima još moraju dogovoriti iznos do koje se svote ona neće oporezivati. Prijedlog ugostitelja je da neoporezivi dio bude 3 318 eura godišnje.

“Sve preko toga bi se trebalo oporezivati samo porezom na dohodak, što je ustvari u redu i presedan u svijetu i Europi. Mi smo analizirali sve druge sustave zemalja kako tretiraju napojnicu i mogu reći da će Hrvatska biti predvodnik dobre prakse”, kaže Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK.

“Sve ide u korist konobara?”

Ugostitelji misle da je ovo jedan predobar projekat da bi se krivo iskomunicirao.

“Naš prijedlog je bio 10 posto od računa, što je vani nekakav bon-ton kada idete jesti ili piti. I na taj način bi svi zajedno uprihodili 25 milijuna eura, možda smo malo i rekli. I mislim da je ovo jedan predobatr projekt da bi se krivo iskomunicirao”, smatra Jeličić.

Konobar Ivan pak smatra da se oporezivanje napojnica ne može izbjeći. “Pogotovo otkad smo u Europi, svi ovi njihovi zakoni, pratimo Zapad i sve to. Ne čini me baš presretnim, ali šta možemo”, kaže.

No, ugostitelji poručuju da konobari mogu slobodno biti bez brige za svoje napojnice.

“I to moramo sad svi iskomunicirat. Mi smo to tražili 2019. Ja zaista ne bih volio da taj jedan krasan projekt propadne, jer je to na dobrobit svih naših radnika, nas poduzetnika i građana”, kaže Jeličić.

S njim se slaže i Jelena Tabak iz HGK.

“Ovo ide u korist konobara, ova mini reforma, odnosno izmjena triju zakona ide direktno za dobrobit naših djelatnika. Niti poslodavci nemaju veze ni korist od ovoga. Mi ćemo samo imati samo dodatne evidencije, ali napravit ćemo sve da našim djelatnicima bude bolje”, naglašava.

Prije točno dvije godine ugostitelji su dobili zeleno svjetlo za formiranje radne skupine s Poreznom upravom, održano je niz sastanaka, a sada je na redu – provedba.

