Damir Habijan novi ministar gospodarstva i održivog razvoja

Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će Damir Habijan, saborski zastupnik i predsjednik varaždinskog HDZ-a, postati novi ministar gospodarstva i održivog razvoja.

“Odlučio sam predložiti Damira Habijana za novog ministra gospodarstva i održivog razvoja. Riječ je o zastupniku Hrvatskog sabora koji dolazi iz Varaždina, koji je pravnik, do sada je bio predsjednik Gradske organizacije HDZ-a u Varaždinu, predsjednik Gradskoga vijeća, ima 42 godine, bavio se korporativnim pravom, ima iskustva u poslovnom svijetu, vrlo je ozbiljan”, rekao je premijer Andrej Plenković za HRT.

“On je to prihvatio, to znaju i čelni ljudi u HDZ-u i Vladi, dobio je i potporu većine, a sastanak parlamentarne većine ćemo održati u ponedjeljak. Na sastanku će se Habijan predstaviti našim kolegama. Nakon toga ću uputiti pismo predsjedniku Hrvatskog sabora i zahtjev za održavanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, načelno smo dogovorili da to bude u srijedu”, dodao je Plenković.

Habijan je rođen 4. siječnja 1982. godine, završio je Pravni fakultet u Zagrebu 2007. godine, a od iste je godine pa do 2020. radio kao odvjetnik u Odvjetničkom društvu u Varaždinu.

Najviše je radio u području korporativnog i trgovačkog prava i u predmetima vezanim uz financije i kreditne institucije, u okviru kojih je proveo i/ili osigurao kompletnu pravnu podršku, akvizicije, pripajanja, spajanja, podjele i dokapitalizacije, zajedničke poslovne poduhvate, investicije, restrukturiranja, pravne due diligence, izdavanja vrijednosnih papira, te širok raspon ugovora i parnica.

Zastupnik je u Hrvatskom saboru i vijećnik u Gradskom vijeću Grada Varaždina, a u mandatu 2017.-2021. bio je i predsjednik Gradskog vijeća.

Predsjednik je GO HDZ-a Varaždin je od 2016. godine, govori engleski jezik.

