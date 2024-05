Zsa Zsa je “Rim Tim Tagi Dim” pretvorila u baladu: “Riskiram jako s ovime…”

Podijeli :

Pjevačica Jelena Žnidarić Zsa Zsa jučer je Marku Purišiću uputila lijepu poruku podrške u kojoj je istaknula koliko joj je drago što je uzeo njeno mjesto na Dori, a danas je otišla korak dalje.

Naime, popularna domaća pjevačica Zsa Zsa sjajno je izvela “Rim Tim Tagi Dim’ kao baladu i tako hitu Baby Lasagne dala novu dimenziju.

“A niš – riskiram na jako s ovim. Ali, htjela sam čuti kako bi zvučala kao balada.. i zvučala bi baš melankolično, tužno… i ide uz Rihannu!”, napisala je u opisu videa u kojem je i zasvirala pa dodala kako dočekuje finale.

“Nabrijana sam jako na sutra, mama je izvadila bakine čipke tj. tabletiće koje je ona heklala godinama… Baby Lasagna nas je potaknuo da izvadimo sva njena remek djela moguće i vi vaša od vaših baka i fascinantno je koliko ih je pretvorio u moderni i trendy komad za imati doma, na obleki i sl.”, dodala je te naglasila da je pred Markom velika svjetska karijera.

Podsjetimo, Baby Lasagna bio je u statusu rezerve na Dori te ušao u natjecanje tek kada je Zsa Zsa odustala, a jučer je poručila kako je tome prethodio nevjerojatan niz događaja te da ništa nije slučajno.

“Ovo nije slučajno… ovo je zapisano negdje u zvijezdama…Ovo se očito moralo dogoditi. Još je nevjerojatnije iz moje perspektive jer znam koliko se situacija moralo posložiti, da vam bar mogu to nekako opisati, ali mimo toga, Marko, to što si bio rezerva je trebalo baš tako biti! Ima li bolje priče od tog? Filmski! To je samo dokaz da kad je nekome nešto suđeno – naći će put! Plus trud i rad uz to, koji je vidljiv iz svemira – nema granica”, pisala je Zsa Zsa.

