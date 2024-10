Peđa Grbin: SOA je prošli tjedan dala dva netočna odgovora

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Glavna europska tužiteljica Laura Kovesi u posjetu je Hrvatskoj, u ponedjeljak ujutro susrela se s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem. Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin razgovarao je s našim Domagojem Novokmetom o djelovanju Ureda europskog tužitelja u Hrvatskoj, a osvrnuo se i na postupak izbora ustavnih sudaca, kao i na svađe predsjednika Republike i predsjednika Vlade u koje je uključena i - SOA.

“Činjenica je da sam siguran da ima ljudi koji zaslužuju biti na USUD-u, neki ponovno, neki prvi put”, kaže Grbin govoreći o izboru ustavnih sudaca i dodaje kako o vladajućoj većini ovisi hoće li biti dogovora oko ove teme.

Na pitanje kakav je njegov dojam odgovara: “Moj dojam je da dojma nema, zato što za to treba pričekati da takvi razgovori počnu i kada takvi razgovori počnu, onda ću vam nešto više moći reći. Ali činjenica je da ako se budemo vodili stručnosti i kriterijem znanja, onda nam broj kandidata i oni koji su se među njima pojavili svakako daju mogućnost da izaberemo saziv koji će biti puno bolji od prošloga.”, rekao je Grbin u izjavi novinarima.

Prepirke na vrhu u koje je uključena – SOA

Možete li komentirati situaciju vezanu za Sigurnosno-obavještajnu agenciju nakon što je Andrej Plenković tražio potvrdu od Agencije da njegovu Vladu ne istražuju kao veleizdajničku?

Grbin: Dakle, prošlog tjedna imali smo dva zahtjeva Sigurnosno-obavještajne agencije. Jednog je uputio predsjednik Odbora za unutarnju politiku kolega Ostojić. On je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije da utvrdi određene činjenice koje su se pojavile u javnom prostoru, a to je da predsjednika Republike Hrvatske financira strana država. Nebitno koja. Nebitno što je to Ruska federacija, strana država. To su bile ozbiljne optužbe izrečene od strane ministra vanjskih poslova i brojnih drugih. Dakle, imamo s jedne strane utvrđivanje činjenica. S druge strane, imamo zahtjev predsjednika Vlade koji je SOA-u zatražio da odgovori na niz gluposti koje su se pojavile u malo drugačijem političkom kontekstu od ovog prvog. Ironično je da je SOA tu dala dva netočna odgovora. Prvo, da HDZ nije zločinačka organizacija jer je pravomoćnom presudom hrvatskih sudova potvrđenom od strane Vrhovnog suda oglašen krivim za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti. To je prvo. Drugo, u Ustavu Republike Hrvatske vrlo jasno piše da su tijela javne vlasti, a vlada Republike Hrvatske koliko ja znam jest tijelo javne vlasti, dužna provoditi europsku pravnu stečevinu. S obzirom da se većina europske pravne stečevine utvrđuje u Bruxellesu i Strasbourgu, to onda znači da je vlada po Ustavu Republike Hrvatske dužna provoditi naloge iz Bruxellesa, zašto sam uvjeren da gospodin Plenković zna. Međutim, ono što me duboko iznenadilo, rekao bih čak i začudilo, je da Plenković nije postavio pitanje tko je plameni jazavac jer očito to znači da on jako dobro zna da je on plameni jazavac pa nije imao potrebe to pitati SOA-u.

Što se tiče poruka koje su slali razni političari oko SOA-e, Dragan Primorac je izrazio čuđenje kako je SOA brzo reagirala na tezu o tome da Milanovića financira Rusija.

Grbin: Pa s obzirom da je zadaća Sigurnosno-obavještajne agencije da neke stvari utvrđuje i u realnom vremenu, odnosno da prati, vjerujem da, da imaju naznake da predsjednika financira Ruska federacija, da bi to znali odgovoriti na neki način.

EPPO u Hrvatskoj

I još jedno pitanje, šefica EPPO-a danas je u Hrvatskoj. Što očekujete od razgovora Plenkovića i Kovesi u kontekstu svega onoga što je Plenković izgovarao u slučaju ministarstva kulture, dekana Geodetskog fakulteta vezano za sukob nadležnosti i njegovo inzistiranje da se time bavi državno odvjetništvo?

Grbin: Pa ja vjerujem da će to biti razgovori ugodni, a s obzirom na nastupe gospođe Kovesi, vjerujem da će ona i ukazati na probleme u hrvatskom zakonodavstvu koji se tiču pitanja nadležnosti glavnog državnog odvjetništva za rješavanje sukoba nadležnosti između EPPO-a i državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Gospođa Kovesi o tome više puta govorila, a inače podsjetit ću da SDP u proceduri u Hrvatskom saboru ima prijedlog zakona koji bi to trebao urediti na način da se odlučivanje o tom sukobu između EPPO-a i državnog odvjetništva ne prepušta državnom odvjetništvu, da ne bi odlučivali sami o sebi, već da se izmjesti i da se osigura stvarna kontrola, tako da ako do tog sukoba nadležnosti dođe, onda to ne bude odlučivanje po babi i stričevima, već po pravu.

Djeluje li Vama da gospodin Turudić to sada zapravo želi gurnuti od sebe? On je ustvrdio i u Saboru da nije bilo do sada sukoba nadležnosti, eksplicitno je to rekao, pokušao relativizirati svoju izjavu o tome da je nekim državama bolje bez EPPO-a?

Grbin: Pa, gospodin Turudić ima problem što su te izjave snimljene. Da nisu snimljene i javno prikazane, on bi rekao da to nije nikad rekao. Takav je to čovjek. U ovoj situaciji sad to mora pokušati ublažiti, ali u ovoj situaciji bijega nema. On zaista smatra ono što je rekao, on ne želi konkurenciju jer EPPO uvelike ograničava njegov prostor za malverzacije. Slučaj Žalac je u RH završio u ladici, tek dolaskom EPPO-a je izvučen na svjetlo dana.

