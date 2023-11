Penava o dolasku SDSS-a: Taj čin je zločest, čut ćete u srijedu sve o tome

Podijeli :

N1

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava održao je press konferenciju uoči 25. Kolone sjećanja povodom obilježavanja 32. godišnjice vukovarske tragedije.

“S obzirom na svu prašinu koja se digla kroz medije i političku scenu s obzirom na temu Kolone, plakat itd, a što smo i predvidjeli, na početku tjedna ovime ćemo otkriti i smiriti strasti, ali i pokazati da je sve što smo pričali, odvit će se kako smo planirali.

Penava: O koloni u Vukovaru odlučujem ja. Nikakav predsjednik, nikakav premijer

Plakat koji je odabrao Odbor za obilježavanje Kolone sjećanja je ovaj s moje desne strane, plakat koji će visjeti sa zgrade Uprave, a na njemu su sve ratne postrojbe koje su branile Vukovar, grb HOS-a je u prvom redu. Kad se prašina slegla, više nije sporan ni HOS ni ništa drugo, gola je činjenica da nažalost u RH smetaju vrijednosti Domovinskog rata, hrvatske obrambene snage i stvara netrpeljivost i pritisak na ljude koji su branili ovu zemlju”, rekao je Ivan Penava na početku.

“Kolonu će u tom smislu predvoditi branitelji Vukovara i članovi obitelji poginulih i nestalih, a njih će predvoditi pripadnici obrambenih snaga koji su branili Vukovar. Odluku sam objasnio. Vukovar neće i ne može zaboraviti doprinos bilo kojeg civila i branitelja i zato je ova Kolona posvećena onima koji su ovih godina pod najvećim pritiskom jer su branili domovinu.”

Pokazao je i drugi plakat kao i nove tiskane majice.

“Napad na jednu ratnu postrojbu, napad je na sve postrojbe. Vidjelo se tko je gdje ove dane u politici, medijima, više sam puta rekao u Vukovaru je teško živjeti, ali ima ljepotu koja je u većini Hrvatske nestala, a to je da su stvari kristalno jasne.”

Poručio je svakome tko dođe da očekuje da poštuje odluke, da “bude mali u Koloni”.

“Sukladno proteklim godinama vjerujem da će nas posjetiti velik broj ljudi, da će se poslati poruka dostojanstva, emocije prema Vukovaru i ratu”, zaključio je Penava.

O novom plakatu koji je predstavio rekao je: “To je prvi plakat koji je naručen, da se oda počast svim postrojbama koje su branile. Sve priče kasnije koje su izlazile u medije, manipulacija su plakatima.”

“Ako smo odgovorni prema žrtvama, nećemo dozvoliti da diletantskim plakatom stvari krenu u drugom smjeru” Benčić: “Koje su to politike Domovinskog pokreta osim mržnje, straha i podjela?”

Na pitanje o drugom plakatu koje je naručilo Ministarstvo rekao je: “Drugi plakat ne postoji. To je kao da mi se javi Udruga za očuvanje leptira, ali zna se tko plakate radi, tko ovdje sjedi već 25 godina. Za drugi plakat možete pitati onoga tko to radi, gdje će se staviti ne znam. Opasna je tema koja je mogla izazvati podjele.”

“Nisam u kontaktu s Vijećem za Pijetet”, rekao je i dodao: “Ne želim tamo ići. U monografiji sve piše o Koloni sjećanja. Sad se javlja nekakvo Vijeće, ali rekao sam im neka pokažu što su radili sve ove godine… Dok je Kolona vukovarska, problema nemamo. Kad se počnu javljati drugi, treći, peti, onda imamo probleme i potencijalni akt krađe i otimanja…”

Na pitanje je li se Vijeće pokušalo nametnuti kao organizator Kolone, rekao je: “Zbog smirivanja tenzija neću dati izravan odgovor. Mislim da sam dosad bio jasan. Da, to su pokušaji od početka bili. Šutjeli smo koliko smo mogli. Nismo slučajno tiskali monografiju, da imamo dokaze iza sebe. Mislim da na tom treba stati.”

Na pitanje o braniteljskim udrugama koje se nisu oglasile o ovoj temi, Penava je odgovorio: “Bilo je nešto izjava, bilo je svega. Nažalost se to svelo na činjenicu ima li netko dugove za usluge i kojem taboru pripada. Smatram da je dobro da reakcije nisu bile, da većina naroda u sebi zna o čemu se radi. S druge strane, u Hrvatskoj imamo jako velik broj udruga nažalost, prošle su već 32 godine i udruge su tu dosta slabe, malobrojne. U Vukovaru je problem što tu još velik broj obrane počiva na dragovoljnom sudjelovanju.”

O delegaciji SDSS-a: “Da je dostojanstva u Vladi, zaustavila bi se”

O dolasku delegacije SDSS-a 17. studenog rekao je: “Ima tu jedna zanimljiva zakonska stvar. To ćete sve čuti u srijedu, Mlinarić će s pravne strane o tome, što i kako će taj dan biti. Nisam se još bavio s tim. Taj čin je zločest, provokativan, usmjeren protiv onoga zbog čega se mi okupljamo.”

Na pitanje jesu li predstavnici SDSS-a poželjni u Koloni, istaknuo je:

Bojan Glavašević: Čini se da bi Penavi bilo najdraže da u koloni budu on i par prijatelja Hoće li Vukovar ove godine biti u sjeni slova U? “Vidimo europsko licemjerje oko jednog drugog uzvika…”

“Jasna je razdjelnica u pitanju. Moram podržati ljude u Škabrnji i razlučiti dvije stvari – vjerujem da ljudima u Škabrnji ne smetaju predstavnici sprske manjine u Koloni. Kad govorimo o političkim predstavnicima, SDSS-u, govorimo u Koloni su svi dobrodošli, ali koliki apsurd je to kad ti isti ljudi dođu dan ranije s namjerama i bacaju vijenac srpskim žrtavama. Imamo malicioznu strukturu i ljude koji omalovažavaju žrtvu Vukovara s tim činom gdje odjednom ne postoje dobri i loši dečki, agresori i branitelji, nego se samo taj dan u Vukovaru i Domovinskom ratu drugačije dijele žrtve, odjednom ne postoji zlostavljač i pravednik. Jasno je da je riječ o političkoj provokaciji u elementima Vlade RH. Da je imalo dostojanstva u Vladi, to bi se zaustavilo. Toga nažalost nema. Hoćemo li se mi samoorganizirati opet, hoće li to napraviti netko treći ili ćemo imati cirkus kao dosad, novu sol na vukovarsku ranu, reći će vrijeme, ali vidimo kuda smjera i Milorad Pupovac i Andrej Plenković kad to dozvoljava.

“Plenkoviću je sad oportuno pisati o desnom terorizmu pa su neka dva maloljetnika privedena, ne znajući što je to, treba ih privesti ako je ozbiljno. Ali onda ga se pita o likvidaciji u Borovu Selu i nastaje tajac. To su prazne priče, ljudi bez argumenta, emocije i karaktera koji pokušavaju prodavati nešto poput magle. Takvi klauni ne mogu prodavati maglu. Možda mogu u Zagrebu, ali tu moraju odgovoriti na neka temeljna pitanja na koja još nemamo odgovor.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Puhovski o Banožiću: “Stvara se fraza da se to može svakome dogoditi. Ne može” Odvjetnik objasnio što bi mogle biti olakotne okolnosti u Banožićevom slučaju