Bojan Glavašević: Čini se da bi Penavi bilo najdraže da u koloni budu on i par prijatelja

Podijeli :

N1

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava predstavio je službeni plakat s velikim slovom “U” koje dominira u riječi “Vukovar” te najavio da će Kolonu sjećanja predvoditi HOS, što je izazvalo val kritika. O tome je u Novom danu govorio saborski zastupnik Bojan Glavašević.

“Treba postaviti pitanje, nakon svega što je nabrojao, a tko bi onda trebao doći u Vukovar? Po tko zna koji put izmišlja problem kojeg nema”, kazao je Glavašević, dodajući da su pitanja o kojima Penava govori stvari koje su davno riješene.

Banožić o Penavi: Bilo je pitanje dana kad će Vukovar založiti na stol

“Čini se da bi njemu bilo najdraže kad bi u koloni bili samo on i par njegovih prijatelja jer svi ostali očito nisu dobrodošli iz njegove perspektive. Nema ljudi koji ne poštuju vrijednosti Domovinskog rata”, istaknuo je.

Dodaje da bi Vukovar na takav dan trebao biti mjesto zajedništva, a Penava si uzima za pravo govoriti tko je dobrodošao, a tko nije.

“U javnosti se otvara vrlo bolna rana i radi se podjela na mjestu na kojemu ne bi trebalo biti podjele. Da on nije skrneuo pažnju na veliko U, producirao problematičan plakat i stavio ga u kontekst jedne ideologije, problema ne bismo imali. Penava uopće nije organizator. Vrlo je jasno da je to pokušaj da politizira i zloupotrijebi Dan sjećanja na koji su svi dolazili s velikim poštovanjem”, rekao je Glavašević.

U spomen na ratnog novinara Hrvatskog radija Vukovar, Sinišu Glavaševića, te druge poginule novinare i izvjestitelje tijekom Domovinskog rata, u Vukovaru je u subotu otkrivena Spomen ploča “Harrisonovo cvijeće”. Glavašević je rekao da je o tome saznao preko prijatelja i nekih novinara te da on i njegova mama o tome nisu imali pojma.

Penavu ne diraju kritike plakata za Vukovar: “Sve ostaje kako je najavljeno”

“Ne razumijem zašto si Ivan Penava dozvoljava takve stvari, to prelazi svaku granicu ukusa, šalje poruku da bi on najradije da nema ni nema majke Jeana Michela Nicoliera ni obitelji moga oca, spomenik je posvećen Siniši Glavaševiću i novinarima ubijenim u Domovinskom ratu. Ne pozvati nikoga od nas… Nije pozvao ni HND koliko sam shvatio. U kojem trenutku smo pčeli raditi takve stvari? To nema veze s politikom. To je strašno ružno i prelazi svaku mjeru dobrog ukusa i nitko si dosad to nije dozvolio. To nije okej”, kazao je saborski zastupnik.

Smatra da je ovo predizborni potez i da je to jedino što Penava može. “Mogao se postaviti kao pobjednik, a postavio se kao gubitnik. Rekao je tko nije dobrodošao, a nije rekao tko je dobrodošao. To neće dobro proći za njega, ljudi ne žele podjele.”

“Ako se Plenković i Milanović mogu jednom godišnje ponašati pristojno i civilizirano jedan prema drugom, na taj 18.11., zašto Penava to želi razoriti? Mislim da je to jaka gesta i dobro pokazuje koliko je Vukovar ujedinjujući”, dodao je.

Poručio je da je ovo “vrlo loš način da se kupe politički bodovi”.

“Postoje druge opcije u Saboru, nikom drugom nije palo na pamet parazitirati na žrtvi Vukovara, to rade Penava i Domovinski pokret i to će im se obiti o glavu, nitko ih neće glasnije čuti zbog toga nego će ljudi procijeniti da su nemoćni”, zaključio je Glavašević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Koliko tvrtka Grlića Radmana zarađuje od eutanaziranih svinja? Dobili smo odgovor Važni datumi u studenom za sve horoskopske znakove. Ima ih čak sedam