Penava o Pupovcu i SDSS-u: Hvala što su poslušali, bolje da zaobiđu Vukovar

Dan je sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, što je popraćeno politizacijom posljednjih dana, ponajprije zbog postupaka gradonačelnika Vukovara Ivana Penave i njegovog Domovinskog pokreta.

Ali, iako ga se proziva da na krivi dan čini poteze koji idu smjeru dijeljenja, on to oštro odbacuje.

Penava uoči Dana sjećanja: “Vlada je radila podmukao posao!”

“U Koloni ima mjesta za svakoga tko se dolazi pokloniti žrtvama velikosprske agresije na Hrvatsku. Nikada nisam dijelio ljude po nacionalnosti. Dolaziti s agendom da se priznaju žrtve Srbima, a ne oni koji su ginuli od velikosrpske agresije… To tako ne ide. Hvala što su poslušali, bolje da zaobiđu Vukovar, to su provokatori”, kaže Penava o nedolasku predstavnika Srba koji ove godine nisu došli baciti vijence u Dunav i nastavlja:

“HOS je za mene jedna od postrojbi koje su branile Vukovar i Hrvatsku. Isticali smo, kolonu je predvodila i 204. vukovarska, danas je to HOS. Isključivo iz razloga što se tu postrojbu pokušava gurnuti na marginu. Imali smo potrebu u Vukovaru reći da mi svoje žrtve ne zaboravljamo i ne damo da se po njima gazi. To je poruka i znak zahvalnosti prema toj postrojbi i svim postrojbama. Drugi govore o sebi.”

Tko će biti odgovoran ako u Koloni netko bude “mjerio kukuruz”?

“Onaj tko to bude činio. Očekujem od pripadnika MUP-a da rade svoj posao”, kaže.

Ne vidi kako bi u slučaju da dođe do takvih ispada bilo ičije političke odgovornosti.

“Nemojmo to brkati s insignijama pod kojima su ljudi ginuli, i nemojmo brkati ’91. i ’41.”, kaže Penava na pitanja o onima koji bi mogli izvikivati “za dom spremni”.

Provokatora i “ubačenih” se ne boji, ali ne želi da naruše dignitet Kolone.

“Hoće li biti egzibicionista ove ili one vrste, ne znam, ali zasjeniti sve ove godine… Neće nam to nauditi, ali čvrsto vjerujem da toga neće biti”, kaže.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava izjavio je kako već početkom studenog u Vukovaru kreće teška emocija.

“I u ovaj dan ulazimo u tom ambijentu. Ovoliko godina nakon, s ponosom, prema djelu hrvatskih branitelja, ali i s neizmjernom tugom zbog stradalih branitelja i civila, u Vukovaru možemo govoriti da smo pobjednici. Iako je grad pao, stvorila se hrvatska država. Siguran sam da ćemo koračati u svjedočiti još jednoj dostojanstvenoj koloni.”

Na pitanja o tenzijama koje su vladale proteklih dana, kaže kako svako donosi svoja razmišljanja.

UŽIVO Rijeke ljudi u Vukovaru i Škabrnji: “Usprkos svemu, možemo reći da smo pobijedili”

“Mislim da je situacija dozrela, mislim da smo pokazali da će sve proći u redu. Da mi se puno toga vezanog za Vukovara 1991. ne sviđa, to je činjenica. Treba isticati da za razoreni Vukvoar nitko nije odgovarao. Sve drugo je politikantstvo, ali danas ipak s mislima na one kojih nema, na one koji su s nama, koji su davali sebe da bi mi živjeli u slobodnoj Hrvatskoj.”

Penava kaže kako će kao domaćin danas dočekati državni vrh i poželjeti im dobrodošlicu, kao i dosad.

“Puno toga je rečeno što nije trebalo biti rečeno, ali danas stojimo na ovoj liniji”, kaže objašnjavajući da se mora znati tko je domaćin.

Smatra da su sve njegove riječi bili promišljene i odmjerene i ništa ne povlači.

