Penava uoči Dana sjećanja: “Vlada je radila podmukao posao!”

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u Newsroomu je razgovarao s našim reporterom Ilijom Radićem povodom Dana sjećanja.

Penava se prisjetio Vukovara i događaja iz 1991. godine. “Povodom ratnih događanja – konfuzija, strah, perspektiva koju ne možete sebi objasniti. Ne možete vjerovati da se to događa, čekate da vas netko probudi… Kako vrijeme prolazi, shvaćate da se svijet okrenuo i shvaćate da ne sanjate… Trebalo je puno godina da stvari legnu na svoje mjesto. Mnogima od nas to još nije leglo do kraja, nekima ni neće.”

Vukovar je ove godine bio predmet političkih previranja i prepucavanja, no Penava očekuje da će sutra sve proći u najboljem redu.

Šimpraga: Trebali smo i htjeli biti u Koloni sjećanja, ali ne možemo jer želimo sačuvati dostojanstvo Sestra iz vukovarske bolnice: Nisam se dala, ja sam kao feniks. Iz pepela sam se digla

“Što se tiče političkih prepucavanja, možemo to gledati iz tog kuta, ali boriti se za dostojanstvo ljudi koji su ginuli ovdje, za poginule civile, mislim da je to politika koju bi svi u ovoj državi trebali uvažavati. Što znači sutra odavati pijetet, ako dijelite ljude i ne priznajete svakom da njegov život ne vrijedi dovoljno a uložio ga je u temelje ove države”, rekao je gradonačelnik Vukovara.

Neki ipak smatraju da je Penava taj koji dijeli ljude. “To kažu oni koji su pogođeni činjenicom da smo HOS istaknuli u prvi red jer ih proganjaju i rade pritisak na njih. Vukovar je pun priča i ne možete pobjeći od istine. Na mjestu gdje je danas trebao biti bačen vijenac, a srećom nije, ubijen je branitelj HOS-a koji se priključio HOS-u nakon što mu je majka stradala. Srbin… Slušam ove priče o politiziranju i dijeljenju. Suzdržavam se iz pijteteta prema Vukovaru, ali na vrijednosti i žrtve grada Vukovar ne dam!”

Predstavnici SDSS-a ove godine 17. studenog nisu, kako su to činili prijašnjih godina, bacili vijence u Dunav u Vukovaru, nakon prijetnji Domovinskog pokreta da će ih ondje dočekati “živi zid” kojim će ih spriječiti da odaju počast žrtvama.

“Neka Pupovac poručuje što hoće, on je član vladajuće koalicije. Mjesta u koloni ima za svakog tko se dođe pokloniti žrtvama velikosrpske agresije u Vukovaru. Oni koji poput SDSS-a dolaze te žrtve dijeliti na Hrvate i Srbe – mi to nikad nismo radili. Mi smo jedino u Vukovaru znali i plakali za hrvatskim, srpskim, albanskim i bilo čijim žrtvama koji su stradali za obranu grada. Žalosno je ako Vukovar stoji sam na toj liniji, ako iza njega ne stoji cijela država i sve političke stranke u Hrvatskoj, a vidimo da ne stoje. Trebamo se zapitati iza kojih vrijednosti onda stojimo”, poručio je Penava.

Osvrnuo se i na poteze Vlade. “Vlada je radila podmukao posao: kontinuirano je radila na drugom plakatu, na otimanju logotipa, na krađi kolone. Bio sam smiren, i sutra ću dočekati Andreja Plenkovića i poželjeti mu dobrodšlicu, ali kako su se ove godine postavili prema Vukovaru je za osudu”, zaključio je Penava u razgovoru s našim Ilijom Radićem.

