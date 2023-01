Poznati astrofotograf otkrio otkud će se najbolje vidjeti ledeni komet

Podijeli :

Izvor: N1

Saša Nuić, predsjednik astronomskog društva Beskraj i jedan od najboljih hrvatskih astrofotografa.

Upitan vjeruje li da će svemirska industrija u Hrvatskoj živnuti projektom kockastog hrvatskog satelita koji bi do kraja godine trebao otići u svemir, Nuić poručuj da misli da je struktura projekta dosta dobro postavljena i da imaju snagu za to. “Siguran sam da im treba i financijska pomoć da bi to odradili do kraja. Što se tiče značaja, mislim da je to poticaj inovativnosti, znanstvenom razvoju, paradigmi rada. To je nešto što fali našem društvu. Druga stvar je što ćemo samim slanjem satelita i našu državu približiti jednoj kozmičkoj perspektivi, da ćemo vidjeti da Zemlja nije samo kugla, nego da smo dio svemira, a to je ono što kroz astrofotografiju radimo – približavamo svemir ljudima”, rekao je Nuić.

Idealne lokacije za astrofotografiju

Omiljena destinacija astrofotografa bila je Petrova gora, ali je tamošnji Park tamnog neba narušen izgradnjom odašiljača. Pitali smo ga stoga gdje možemo sada pronaći tamno nebo, odnosno idealne lokacije za astrofotografije. “Tamo smo imali doista jednu odličnu lokaciju s platoom, gdje smo radili “star partyje” sa stotinjak teleskopa, ogroman broj ljudi se okupljao i promatrao nebo. To je jedna lokacija koja je bila blizu Zagreba, milijunskog grada, i potencijal toga je bio nemjerljiv. Nažalost, izgradnjom odašiljača smo to izgubili jer su signalna svjetla tog odašiljača takva da ugrožavaju promatranja. Morali smo se maknuti, sad radimo “star partyje” u Lici”, rekao je Nuić koji posebno ističe četiri lokacije: “Imamo lokaciju na prevoju Ljubovo između Korenice i Gospića, imamo najbolje nebo u Hrvatskoj na trokutu između Udbine Gračaca i Donjeg Lapca, u sredini svega toga je najtamnije nebo u Hrvatskoj. Postoje još dvije lokacije koje bi preporučio – Lastovo i Vrani kamen.” Na tim područjima bit će vjerojatno vidljiv i Ledeni komet (Zeleni komet), koji se približava i koji bi oko 1. veljače trebao biti najvidljiviji. Upitali smo Nuića i koliki će on doista spektakl prirediti. “Riječ je o kometu čiji period obilaska oko Sunca traje 50.000 godina. Jučer je bio na najbližoj točki putanje oko Sunca i sada će se približavati Zemlji sve dok ne dođe na nekih 40 milijuna kilometara od Zemlje i to je dosta blizu. Upravo ta blizina je nešto što će ga učiniti vidljivim. Ali nije on nekakav spektakularan komet jer upravo zagrijavanje Sunca otpušta te tvari s njega koje formiraju rep, a on neće imati tako bujan rep kao što su neki drugi imali. Bit će možda vidljiv iz vrlo tamnih područja, poput ovih koje sam nabrojao. Tko se nađe tamo, moguće da će biti vidljiv golim okom”, rekao je predsjednik astronomskog društva.

