Peović: Hrvatska je oaza za bogate, a tamnica za siromašne. Treba poseban porez za 1 posto najbogatijih

Gošća u Newsroomu kod Domagoja Novokmeta bila je saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović.

Lijeva i desna saborska oporba „iznimno lošim“ ocijenila je u četvrtak novi zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, navodeći da ne definira kolike će te plaće biti, da se ne znaju koeficijenti, da je uvođenje ocjenjivanja službenika “dosta riskantan potez”. Oporba se usuglasila se u kako će u ocjenjivanju kvalitete rada i napredovanju državnih službenika ključna biti stranačka iskaznica, konkretno HDZ-ova, što iz te stranke demantiraju.

Gotovac: Zakon o plaćama je jedno veliko ništa

Vladajući se pozivaju na činjenicu da su neki vodeći sindikati prihvatili ovakav prijedlog zakona. Peović kaže da je to opravdanje.

“Zvuči kao da je sve u redu od strane vladajućih. Ako su sindikati to amenovali, otkud nama uopće pravo da govorimo da je nešto pogrešno s tim zakonom. Ali u tome jest problem – mi moramo stvarno početi razdvajati sindikate koji borbeno stoje uz skoro 200.000 tih radnika, ali i uz druge radnike i oni koji su zapravo spremni na razne ustupke”, rekla je Peović te dodala:

“Na sindikalnoj sceni se stvarno širi priča da je ovaj tip zakona prošao zato što se sindikalistima tih matičnih sindikata koji sudjeluju u pregovorima obećala razna mjesta u tim vijećima i tijelima, raspodjelu sindikalne imovine o čemu se govori već 30 god i nije se realiziralo i vraćanja članka zakona koji je Ustavni sud odbacio, razlikovanje članova-nečlanova da članovi reprezentativnih sindikata – što je problematično jer će uništiti sve druge sindikate – da dobiju neke beneficije.”

Problematično je što će samo određen broj zaposlenika moći biti ocijenjen najboljom ocjenom. Peović kaže da će zakon stvoriti “vrlo lošu radnu atmosferu u kolektivu i oportuniste koji će biti slizani s ravnateljima i koji će biti dobro ocijenjeni. “Ta ocjena ne ynamo na čemu će biti temeljena, osim zaista na povjerenju ili pripadnosti nekoj stranci. Ako vi možete samo 5 posto nagraditi ocjenom izvrstan i 15 posto ocjenom vrlo dobar prilično je jasno na koji način će se stvari odvijati.”

S druge pak strana, država u zakon upisuje očekivanje da ona smatra da 80 posto njezinih zaposlenika ne zalužuje višu ocjenu od trojke.

“Ajmo biti krajnj otvoreni. Ta medijski promovirana priča o uhljebima u javnom sektoru i državnoj upravi je sada dobila i zakon. Država priznaje da je 80 posto uhljeba. A bit će upravo obrnuto. Nagrađivat će se oportunisti, oni koji su bliski vladajućoj stranci. Nisu svi jednaki i to se sad ozakonilo”, rekla je Peović.

Zastupnica Radničke fronte rekla je da u zemlji imamo privilegirane obitelj i privilegirane bogataše. No, naglasila je, “Radnička fronta izborila je malu pobjedu kada je u pitanju Hrvatska narodna banka (HNB)”.

“Mi smo od početka inzistirali da HNB ovbjavljuje podatke o koncentraciji štednje. Pddatak iz 2014. pokazao je da mala šačica ljudi, njih 1,7 posto, drži ukupno 40 posto. Danas je taj broj valjda još radikalniji. HNB je odbijao objaviti taj podatak jer to ne ide u prilog priči Andreja Plenkovića, iluziji da nam je svima jednako dobro. Saznat ćemo do sredine mjeseca jesmo li to doista uspjeli i hoće li se to dogoditi, ali HNB bi trebao redovito objavljivati taj podatak. To je izuzetno važan podatak. Mi imamo superhikovski porezni sustav. Oaza smo za bogate, tamnica za siromašne. Mi najviše oporezujemo siromašne, a najmanje bogate. Nemamo porez na nekretnien ni na imovinu. No ono što mi predlažemo je porez na neto bogatstvo, da se stvarno najviše oporezuje taj 1 posto najbogatijih”, rekla je Peović.

