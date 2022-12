Petrinjac Vladi: “Sumnjam da bi itko od naše gospode htio provesti noć tu”

Podijeli :

Izvor: N1

Sutra se obilježava druga obljetnica razornog potresa na Baniji. Situacija je i dvije godine kasnije jako teška, a HDZ-ova gradonačelnica Petrinje danas je pozvala građane da sami pokrenu obnovu svojih domova. N1 Newsnight se uključio uživo iz sela Strašnik, epicentra potresa, gdje je reporterka Ema Bašić razgovarala sa mještaninom Josipom Pejakovićem.

Pejaković se prisjetio tog dana: “Strašno. Vladale su svakakve emocije, i strah i sve. Ja sam se u tom trenutku zatekao u zgradi zdravstvene i hitne medicine u Petrinji. Sami Bog nas je sačuvao. Možete zamisliti, potres se dogodi, mi u zgradi, sva ispucala. Jedva izašli van. Nemaš kontakta, ne znaš što se događa s obitelji u selu. Osjećaj užasa.”

U jednom trenutku izgubio je svoj dom. “To je jako čudno, pogotovo za naše podneblje. Ovdje kod mene, ovo je već treća kuća u 60 godina na istom mjestu. To vam sve govori, stvarno je kaotično na neki način.”

Baniju u dvije godine pogodilo više od 16.000 potresa

Na pitanje o procesu obnove, Pejaković objašnjava: “Nekolicina mojih prijatelja u selu i mještani koji smo bili sposobni smo se brinuli za starije i nemoćne.” Ističe da prvih mjesec dana nije ni shvaćao što se zapravo dogodilo. “Tek kad se sve smirilo nam je došlo u podsvijest što se sve dogodilo. Onda smo krenuli od jednog statičara do drugog, tako smo prikupljali svu papriologiju.”

Iznenađen izjavom gradonačelnice Petrinje

Civilna zaštita je uklonila njegovu kuću, no obnova se nikad nije dogodila. “Moram to reći iskreno, danas me jako iznenadilo što je naša gradonačelnica izjavila da pokrenemo samoobnovu pa će nam se vratiti sredstva. Ja sam jedan od tih koji su pokrenuli samoobnovu. Bilo je tu i donacija i hvala dobrim ljudima i prijateljima. Ali moram reći da smo mi puno vlastitih novčanih sredstava utrošili.”

Ističe da je najveći problem u hrvatskoj administraciji i zakonodavstvu. “Uvijek kad ideš tražiti taj neki papir, uvijek nastane problem. Papirologija sve ubija. Svi imaju problem s tom papirologijom i zakonom. To su neki zakoni koji nisu dorečeni. Tek kad kreneš u nešto vidiš u što si se upustio. Mislim da je sama greška Vlade što nisu prilagodili zakone za ovo područje jer je na početku bila priča da će se sve moći riješiti samo s osobnom iskaznicom.”

Nažalost, Pejaković i njegova obitelj i noćas će spavati u kontejneru: “To je mobilna kuća, tipa kontejner. Kuća pred kojom stojimo, evo hvala dragom Bogu, došli smo do nekih ciljeva. U planu nam je do Uskrsa iduće godine uselit se u kuću.”

Ne skriva svoje razočaranje u Vladu RH: “Živ čovjek se navikne na sve. To su takvi uvjeti da se moraš prilagoditi na to ako želiš opstati i krenuti dalje. Od ove naše gospode, ja sumnjam da bi itko htio proživjeti jedan dan ili jednu noć u tom objektu. Još pogotovo gdje je više članova.”

“Ja sam vjerovao u neke stvari, ali postajem i ja dosta razočaran, da vam budem iskren.”

Smatra da samoobnova nije dobro rješenje za svakoga. “Lako je meni. Ja sam čovjek u tridesetima pa i mogu. Ovdje na Banovini je dosta starije pučanstvo i tu su dosta mala primanja. Ako naša gradonačelnica misli da svaka obitelj može ići u samoobnovu, ja ne znam šta ona misli – da oni imaju plaću po 15, 20 tisuća kuna. Ovdje ima dosta socijalnih problema. Ljudi su vjerovali toj Vladi. Ali, uvijek se ljudi razočaraju.”

“Meni je stvarno žao kad gledam okolo. Ja bih volio kad bih mogao pomoći svima, ali jedino što mogu poslati su riječi utjehe. Valjda će dragi Bog malo pogledati i na njih”, zaključuje emotivni Petrinjac.

