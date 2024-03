Piletić: I vi i ja možemo USKOK-u poslati bilo koju dokumentaciju koju posjedujemo

Podijeli :

Ministar rada i socijalne politike bio je gost N1 Studija uživo u kojem je s našom Ninom Kljenak komentirao nadolazeće parlamentarne izbore i potez predsjednika Zorana Milanovića, ali i istup socijalnih radnika o stanju u njegovom resoru.

“HDZ se pripremio za ove parlamentarne izbore, ova saborska većina se upravo raspustila kako bi predsjednik Republike mogao raspisati izbore. Nas ništa nije iznenadilo u tom smislu. HDZ je već imenovao sve nositelje lista, nama ništa u tom smislu nije promijenilo. Nastavljamo s politikom kontinuiteta socijalnog dijaloga koji je u konačnici i doveo do ovih gospodarskih rezultata”, rekao je ministar rada i socijalne politike Marin Piletić.

Također, komentirao je i nedavni potez predsjednika države Zorana Milanovića.

“Ako je cilj bio postići stanje šoka, ono je trajalo kraće nego što su izazivatelji šoka htjeli da potraje. Balon šoka će se sigurno ispuhati do 17.4. kad i građani daju sud o tom šoku. Sasvim je sigurno da će reakcija građana biti na mjestu. Tko je zaslužan za sva europska sredstva? Glavni cilj EU-a je ujednačiti razvoj u svim dijelovima EU-a. Dolazimo do 75 posto prosjeka EU-a. Da biste to sve mogli realizirati, trebate jake provoditelje. Mi smo 2016. bili na 61 posto prosjeka EU-a, sad smo na 75. Znamo koji su nam ciljevi koje nam je premijer Andrej Plenković zadao. Sljedeća Vlada treba biti politički kontinuitet, a ne zazivanje kaosa. Podigli smo standard, ali tu posao ne staje”, rekao je pa je dodao: “SDP nema jasnu strategiju koju je iskomunicirao sa svojim partnerima koji su se u nekoliko dana rasuli. Mislim da im je to najveći šok. To nije nešto što će previše zabrinuti naše građane nego to koju politiku nude do 2028. godine. Nismo zaboravili kakav je bio odnos SDP-ove Vlade prema svima u Hrvatskoj u razdoblju od 2011. do 2015. Kad odlučujemo tko će voditi i u kojem smjeru ide Hrvatska, moramo razmišljati da će to biti najmanje do 2028. godine. Da bi Vlada bila uspješna, to ne ovisi samo o pojedincu. Mislim da to nije ekipa koja može nastaviti s ovim trendovima do 2028. godine.”

Milanović se opet oglasio na Facebooku: “Svima u Briselu odmah dajem do znanja, da sutra ne bi bili zatečeni…” HDZ ironično o fotografiji bivšeg SDP-ovog ministra i USKOK-ovog optuženika: “Rijeke pravde dolaze…”

Navodi da su ovih godina institucije definitivno jačale.

“Svatko tko je bio osumnjičen ili osuđen za korupciju je procesuiran. Novinari su izvještavali o procesima koje su institucije provodile. I posljednji netom izabrani državni odvjetnik je izabran po proceduri kao i prijašnji glavni državni odvjetnici. I proteklo razdoblje je bilo primjer da su institucije neovisno postupale. Nitko nije bio pošteđen i lišen postupanja od strane institucija. Od USKOK-a, policije, Državnog odvjetništva.

Na pitanje je li sporno da predstojnik ureda premijera Zvonimir Frka-Petešić šalje dokumentaciju USKOK-u vezanu za EPPO, komentirao je:

“I vi i ja možemo USKOK-u poslati bilo koju dokumentaciju koju posjedujemo. Bilo tko tko želi dati informacije s donositeljima odluka može to napraviti”, kazao je.

Komentirao je i rad svog resora, ali i prosvjed socijalnih radnika.

“Ne može se očekivati da bilo kakva odluka neće imati kritike. U posljednje dvije godine znate u kojem sam trenutku preuzeo resor. Zatekao sam otvoren Zakon o radu, gdje sam u sinergiji s Vladom radio na tom zakonu. Mislim da smo definitivno poboljšali Zakon o radu. Podigli smo razinu oprava u ovom resoru”, rekao je.

“Sa socijalnim radnicima pokušavamo u ove dvije godine razgovarati oči u oči. Jučer sam bio u područnom uredu Zavoda za socijalni rad, pitao je li išta utemeljeno i stoji li. Nitko niti je zabranio niti može zabraniti javnim službama da progovaraju. Kad struka socijalnih radnika kaže da ste izašli van svojih okvira i iznijeli profesionalnu tajnu, postoje neke sankcije. Ne postoje sankcije kad bilo koji socijalni radnik izađe u javnost i govori što se mora poboljšati u sustavu socijalne skrbi. Nema razloga da bilo tko dvoji može li ići javno nastupati kad želi progovarati o sustavu socijalne skrbi. Svaki socijalni radnik koji želi progovarati o sustavu je dobrodošao. Svaki prijedlog je dobrodošao. Ne možemo im reći dovoljno hvala”, kazao je.

“Bit će uputa za neradnu srijedu. Vlada će poslati svoje priopćenje. Do ovoga zaista nije trebalo doći. Mogli smo odraditi izbore na najuobičajeniji mogući način. To ne smatram političkim promišljenim, smatram to ishitrenom odlukom. Ostat će neodgovorena pitanja za sve one koji su imali dogovoren liječnički termin ili neće moći djecu odvesti u vrtić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.