Nova anketa: SDP s partnerima u prvoj izbornoj jedinici ima 29,5 posto, HDZ 27 posto

Josip Regovic/PIXSELL

Prema najnovijem istraživanju, u prvoj izbornoj jedinici SDP s partnerima ima 29,5 posto, a HDZ 27 posto.

“Anketu je napravila Dva plus jedan agencija, uzorak je 400 ispitanika. Anketu su radili od 18. do 20. travnja nakon što je predsjednik Zoran Milanović kazao da na svoj način ulazi. SDP s partnerima ima 29,5 posto, HDZ i partneri 27 posto, Možemo ima 10 posto, Most i SUverenisti 7 posto. Fokus je na tri posto. A 12 posto je neodlučnih”, kazala je za Večernji list Petra Maretić Žonja.