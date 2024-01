Pitali smo Hrvate hoće li sada napojnice ostavljati putem kartica: “Mislim da je nepotrebno”

Podijeli :

Promjene za ugostitelje. Od početka godine u Hrvatskoj se primjenjuje novi model fiskalizacije napojnica. One se od sada mogu ostavljati i bezgotovinskim plaćanjem - karticama. Za ugostitelje utvrđen je neoporezivi iznos od 3.360 eura godišnje po osobi, a za veće iznose plaćat će se 20 posto poreza.

Nakon 20 godina rada u ugostiteljstvu konobar Branislav je dočekao vijest kad napojnice osim u gotovini može primati i putem kartice.

“Veseli nas opcija da i pri kartičnom načinu plaćanja možemo zaraditi ‘tip’ jer nam to povećava prihod i nagrađuje nas za naš dobro odrađen posao. Definitivno je plus jer to nam je B prihod, a A + B prihod time nam se podiže i kreditni rejting”, kaže nam Branislav Vidaković.

Počelo plaćanje napojnica karticom, osim konobara zahvatit će i još neke djelatnosti

Ugostitelji su promjene dočekali s nestrpljenjem. Po novom modelu godišnji neoporezivi limit im je 3 tisuće 360 eura. Iznad tog iznosa država ugostiteljima zaračunava 20 posto poreza.

“Restorani koji rade gdje su veći iznosi u pitanju i hoteli, njima će olakšati jako puno zato što mogu jasno doći do tog djela da se njih nagradi za uslugu koju oni pružaju nekom više ili manje, a na ovaj način ja očekujem da će svi pružati puno više jer će imati dodatnu stimulaciju da rade bolje svoj posao”, objašnjava Marin Medak, ugostitelj.

Trenutno je gostima opcija hoće li i koliko napojnice ostaviti putem kartice.

“Trenutno POS terminali nemaju iskazane postotke, trenutno će gost reći na koji iznos zaokružiti i slobodno će se upisati iznos, provesti kroz fiskalnu blagajnu, a vjerujem da će se kad se to malo zakotrlja da će se možda kartične kuće prilagoditi i napraviti POS terminale da daju opciju postotka jer kad je ponuđen postotak više će ostati konobarima”, navodi Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti.

Dio građana ističe da će im biti potrebna prilagodna, no za neke napojnice putem kartica – ne dolaze u obzir.

“Mislim da je nepotrebno. Uvijek se nađe toliko gotovine da ostavim čovjeku euro ili pola eura.” “Ne, ne. Ne sviđa vam se to? Ne. Mislite da bi napojnice trebale biti samo u gotovini? Samo u gotovinu, da.”

Za sve koji dosad nisu znali opravdanja za ne ostavljanje napojnice ukoliko nemaju gotovine sa sobom – više nema jer Hrvatska prati trendove kakvi u Europi i svijetu postoje dulje vrijeme.

To na zapadu nije ništa novo, to se već odavno prakticira samo je kod nas malo zakasnio taj copy-paste. Mislite da će se Hrvati brzo prilagoditi? Pa sigurno. Zvuči odlično samo ja nisam u takvoj mogućnosti da baš mogu ostavljati neke veće napojnice. Mislim da je to okej, to je u svijetu pod normalno. Dajete li vi napojnice ugostiteljima? Rijetko idem, ali dajem kad idem, koliko mogu toliko dam. Oko 10 posto suprug uvijek ostavi. U Njemačkoj svi ostavljaju to je kao ne zakon, ali tako treba da bude. To je prema vama uredu? Jest.

Iako statistike pokazuju kako je u prosjeku 80 posto prihoda ugostiteljskih objekta naplaćeno karticama iz Hrvatske gospodarske komore napominju da uvođenje prakse bezgotovinske naplate napojnica ne dolazi bez izazova, ali da se za sada ugostitelji nisu prepali i ne žale na novi sustav.

“Vidjet ćemo kad krenu obračuni hoće li to nekome biti komplicirano ili neće. Vjerujem da taj konačni rezultat će opravdati i negodovanja koja bi možda mogla nastupiti, a u svakoj promjeni ih ima. Nadam se da će biti minimalna i da kad se konačni rezultat na računima djelatnika vidi da će to biti zanemarivo”, kaže Tabak.

Zbog napojnica putem kartica bankovni računi ugostitelja trebali bi biti deblji, a pitanje je hoće li to i može li otvoriti mogućnost da ugostiteljski sektor privuče i zadrži što više radnika.

