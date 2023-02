Plenković svjedočio na sudu u Sisku: Ovaj je slučaj veći od drugih

Podijeli :

Izvor: N1

Premijer Andrej Plenković u utorak je na sisačkom Općinskom sudu saslušan kao svjedok-oštećenik na suđenju muškarcu optuženom da je javno prijetio premijeru 2020. nakon što je Danijel Bezuk pucao na zgradu vlade i ranio policajca na Markovu trgu.

Suđenje u kojem je premijer saslušan kao svjedok-oštećenik u predmetu zbog kaznenog djela prijetnje na sisačkome sudu počelo je u 9 sati. Nakon saslušanja, Plenković je stao pred novinare.

“Kao prvo imamo ozbiljan teroristički akt koji se dogodio 12. listopada 2020. kada je teško ozlijeđen Oskar Firui, hrvatski policajac koji je osiguravao zgradu Vlade. Bezuk koji je kasnije počinio samoubojstvo je pucao na još dva policaja, na zgradu Vlade u kojoj su bili službenici… Poanta svega ovoga je što sam ja došao ovdje. Snimku koju koju Vlada ima od prvog dana nije duturala medijima nego smo čekali ovaj moment da dođe do postupka i da kažemo da ovakva prijetnja opisuje kontekst”, rekao je premijer dodajući da Bezuk u 22. godini nije mogao imati “tako formirane stavove bez da je na njega netko imao utjecaj”.

Seizmolog snimio zvuk potresa u Turskoj: Imao je snagu 130 atomskih bombi “Potresna svjetla” zbunjuju i znanstvenike. Ovo su teorije o njihovom nastanku

“Nažalost to je dovelo do toga da smo prvi put imali napad na insittuciju vlasti. To je poanta terorizma. I sam Čehulić kaže da je on je išao tamo poslati poruku, on nije išao ubiti policajca jer i njegov je tata bio policajac. Kome je išao poslati poruku? Plenkiju kojeg bi on bio riješio da je bio tu. To je bit”, rekao je premijer koji smatra da je “to samo jedna od brojnih prijetnji koje i danas postoje”.

“Vidimo da ima radikaliziranih pojedinaca koj bi nasilnim metodama rušili insitucije vlasti. Nisu značajni, ali postoje. Kako to nastaje? U ovom prostoru koji mi stalno komuniciramo, u kojem se godinama komunicira govor mržnje…”, kaže i navodi da se to mora kontekstualizirati i politički.

“To stvara ozračje i ljude koji formiraju stavove samo na tim indoktrinacijama.”

“Da je došao malo kasnije mogao je ubiti nekog od novinara, osiguranja, slučajnih prolaznika… Tome moramo poslati poruku, ovo je neprihvatljivo, ovakva radikalizacija koja dovodi do nasilnih činova. Ne to relativizirati kao što je to napravio Ivan Penava. Ovo je bit, poanta i ono što cijelo vrijeme govorim. Ovo se ne događa samo tako, to nije neki vuk samotnjak, netko je morao imati neki upliv”, ponavlja premijer.

Govorom mržnje se, smatra premijer, moraju baviti policija i DORH. “Postoje zakoni, ja time nisam zadovoljan, rekao sam i tada da se time nedovoljno bave”, kaže.

Premijer je novinarima rekao i da se ne sjeća da se ranije sreo s Čehulićem ili razgovarao s njim.

Prijetnje, kaže, dobiva stalno, ali o tome ne govori. “Nije ovo prvi put da sam došao na sud. Ovaj je slučaj veći do drugih”, kaže navodeći da postoji točno propisana procedura u ovakvim sutacijama.

Svjestan je, kaže, da mora trpjeti kritike pa i govor mržnje, ali da inzistiranje na govoru mržnje, difamiranju i uvredama navede nekoga poput Bezuka da uzme oružje i pokuša nekog ubiti. “To nisu benigne stvari, moglo je stradati puno više ljudi.”

Prema njegovim riječima, SOA je dosta dobro prikazala događaj. “Ja imam svoj stav, Dončić SOA-u pita kao ultimativnu instituciju za iznošenje istine. Ja ću kao premijer zadržati svoje pravo da analiziram kako do nečeg dolazi. To perpetuira godinama i dovodi do ovoga. To ne može nitko reći da nema nikakvih posljedica. Zato smo rekli da se moraju filtrirati komentari na portalima”, kaže premijer.

Premijera su pitali i za poruke koje su dužnosnici razmjenjivali sa šefovima javnih poduzeća, kaže kako nema uvide u te poruke te kako su posljednje u nizu poruka koje su objavljenje i u kojima je važno da “hefe ne sazna” – “smiješno”.

VIDEO Proširile se snimke uznemirenih ptica pred potres: “Neobično ponašanje”

Kratko je pobrojao i uspjehe koje je Vlada postigla s uvođenjem eura, ulaskom u Schengen, kupnjom Rafalea… i rekao kako je oporba zbog toga nervozna te “svaki dan žele napraviti neku dramu”.

Plenković kaže kako su svi čije porke sad izlaze bliski njemu i smatra da je to napravljeno s namjerom. “Mislite da je to nešto loše” pita.

Na pitanja o slučaju hrvatskih državljana koji su uhićeni u Zambiji pod sumnjom na trgovinu djecom, premijer kaže da mu je drago da su hrvatski državljani dobili punu konzularnu skrb od velespolanstva u Pretoriji i da dolaze nazad u Hrvatsku. “Što se tiče djece, koji su malodobni i dobili su hrvatsko državljanstvo, znate da su na lokaciji koju su odredile zambijske vlasti i mi ćemo nastaviti pomagati”, kaže premijer i dodaje da se čeka povratak osmero hrvatskih državljana kako bi se “raščistila pravna situacija”

Napad na Markovom trgu

Podsjetimo, zbog prijetnji premijeru, muškarca je policija uhitila u listopadu 2020. godine. Tada je otkriveno da je riječ je o susjedu i prijatelju obitelji mladića koji se par dana ranije ubio nedaleko Banskih dvora nakon što je izveo do tada nezapamćen napad u kojem je automatskom puškom pucao na zgradu Vlade RH i ranio policajca na ulazu.

Prema policijskoj prijavi, muškarac je nakon Bezukovog napada u više navrata u javnosti rekao da je Bezuk htio ubiti premijera, kao i da je to trebao prepustiti njemu i svom ocu, a naveo je i da osobno mašta o ubojstvu Plenkovića.

Policija mu je prilikom pretrage kuće pronašla i oduzela više komada vatrenog oružja, streljiva i eksplozivnih tvari te je prijavljen i za ilegalno posjedovanje oružja.

Tijekom istrage bio je uhićen i Bezukov otac kod kojeg je policija pronašla puške s optičkim ciljnicima i prigušivačima te preko tisuću komada raznog streljiva.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.