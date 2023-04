Plenković i NATO? Puhovski najveću opasnost za Hrvatsku

Podijeli :

Gost N1 Studija uživo bio je politički analitičar Žarko Puhovski.

Komentirao je aktualno prijepodneu Saboru. “Premijer ima neprestanu potrebu reći napravili smo ovo, ono i onon Dio jesu i to su činjenice, a dio je promidžba. No kad se stalno ponavljaju iste stvari stvara se osjećaj nesigurnosti za koju ja ne vidim objektivnih razloga”, rekao je Puhovski.

“On (Plenković) očito ima neku potrebu i to dovodi do potpunog kuršlusa. Imali smo razumno pitanje Peđe Grbina koji su to ‘predatori’ o kojima govori ministar Filipović, a Plenković mu odgovara ‘vi ste iz stranke izbacili 3000 članova. Istina, ali što se to Plenkovića tiče”, komentira Puhovski.

Dodaje da na takvo pitanje premijer mora dati odgovor događa li se doista neka vrsta pritiska na ministra koja bi mogla biti ugroza. “A on kaže pitajte ministra. Grbin s pravom pita premijera jer, vidjeli smo, on je sve bitno preuzeo na sebe.”

Znači li takvo postupanje premijera da ne vjeruje najbližim suradnicima kada se uključuje u sve ili im daje vjetar u leđa?

“Plenković tretira svoje ministre kao ljude koji su u vorzimmeru, u predsoblju. Moram prvo do vas, pa donjega, pa do ministra, a tek iza njih je onda premijer. Ministri ne odlučuju, Plenković je to nekoliko puta ljudima jasno dao do znanja. To je loše jer onda oni gube autoritet”, odgovara Puhovski.

Kaže da je takva praksa “u punom smislu riječi” počela sa Sanaderom. “Račan bio lijen, nastavio je to Milanović koji je uveo potpuno nepoznate ljude za ministre da bi mogao to raditi i to sad Plenković dovodi do situacije kada više nitko ne želi razgovarati s ministrom jer to je gubitak vremena, to je samo neka vrsta filtra u kojem će se formulirat pitanje za glavni razgovor, a to je premijer. Ministar je polufinale, ali stvari se rješavaju u finalu.”

Osvrnuo se i na spekulacije da bi Andrej Plenković mogao biti kandidat za glavnog tajnika NATO-a, koje su se najprije pojavile u švedskim medijima.

“Plenković ima dobru poziciju u europskim diplomatskim političkim krugovima, o tome nema spora. On je tamo igrač, sviđalo se to kome ili ne. Najveća opasnost koju vidim Hrvatsli je da HDZ s Plenkovićem dobije izbore i nakon toga on ode i ostavi stranku bez vodstva. Kao i većina političara, Plenković uopće ne misli na sutra. Nitko od njih ne priprema čovjeka koji bi bio u poziciji da nešto učini nakon odlaska. Sanader je metnuo ruku na rame Jadranki Kosor i rekao ‘ona me nasljeđuje’, to je bilo na opće zaprepaštenje, ona se rukama i nogama snalazila jer nije u stranci bilo nikakvih priprema, izbačena je iz padobrana. Ovdje se može dogoditi slično. Ima nekih znakova da Plenković razmišlja o još jednom mandatu, ali mislim da ima europske ambicije, ali ne zna kome bi ostavio stranku i u tome je problem”, rekao je Puhovski.