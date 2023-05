Milanović o poplavama: Ne može izgovor biti “pogledajte što je u Italiji”

Podijeli :

PIXSELL / Davor Puklavec

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u subotu je ocijenio da je sustav zaštite od poplave bolji nego ranije, ali da nikad nije dovoljno zaštite od poplave.

“Nikad dovoljno, nikad dovoljno”, odgovorio je Milanović tijekom boravka u Crnoj Gori na pitanje novinara je li u Hrvatskoj dovoljno razvijen sustav zaštite od poplave i na tvrdnje da Hrvatska ima velikih problema s poplavama.

Milanović je podsjetio da je bio premijer kad se raspao novi nasip kod Gunje kada je veliki dio Hrvatske poplavljen i naglasio da se to saniralo “dosta brzo i efikasno” te da sada funkcionira.

“A ovo sad što vidimo… opasnosti od poplave su sve jedne te iste i daju nam neki signal što treba raditi”, rekao je.

Andrej Plenković u Karlovcu: Odite na Google, pogledajte što se zbiva u Italiji

Dodao je i da treba strože provoditi prostorne planove.

“Ne znam kako je moguće da ljudi grade tamo gdje se ne bi smjelo graditi, ali očito grade. Ali opet, to su ljudi, obitelji, životi, neka očekivanja. Sve u svemu, bolji smo ali nije to dovoljno i ne može biti izgovor ‘pogledajte šta se to dešava u Italiji'”, kazao je referirajući se na izjavu premija Andreja Plenkovića.

“Pa zar nismo ušli u Europsku uniju da budemo bolji? Od nekih dijelova Italije smo bolji, to je činjenica i to je već ohrabrujuće”, ocijenio je.

Predsjednik Milanović danas je bio u Podgorici bio na inauguraciji novoizabranog predsjednika Crne Gore i u Donjoj Lastvi gdje se sastao s predstavnicima Hrvata u Crnoj Gori.

