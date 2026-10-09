"PREMIJERA"
Plenković najavio novost za starije: "Hrvatska takav zakon dosad nije imala"
Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković najavio je u petak da će do kraja mandata donijeti zakon o zaštiti prava osoba starije životne dobi kojim bi im se poboljšao položaj i osigurala sigurna i mirna starost.
"To će biti jedna premijera. Hrvatska takav zakon do sada u svom pravnom sustavu nije imala", rekao je Plenković na 9. sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe.
Na zakonu radi ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sa suradnicima.
"Vodit ćemo intenzivan dijalog da se takav zakon donese, da ga Hrvatski sabor usvoji i da emancipira i poboljša sveukupni okvir, normativni u institucionalni, kada je riječ o skrbi za umirovljenike i starije osobe", rekao je.
Starenje stanovništva sve veći izazov
Plenković je upozorio da se cijeli europski kontinent, pa i Hrvatska, suočava s jednim od krupnih problema, a to je izazov starenja stanovništva u 21. stoljeću.
Naveo je da je Hrvatskoj prosječna starost stanovništva na razini EU-a, tj. oko 45 godina.
"To je dosta zabrinjavajuće u smislu da će kako vrijeme bude išlo sve više rasti broj starijih osoba. To nameće i posebnu brigu od strane Vlade kao i odgovarajuću reformu mirovinskog sustava i u konačnici prilagodbu na položaj umirovljeničke populacije", rekao je.
Podsjetio je da je Vlada u zadnjih 10 godina prepoznala taj trend i izazov te su svjesni društvenog i moralnog duga prema generacijama koje su izgradile današnju Hrvatsku.
Stoga im je i cilj pristupiti stvaranju uvjeta za dostojanstvenu, sigurnu i mirnu starost.
Prosječna mirovina porasla na 764 eura
Plenković je kazao da su u zadnjih 10 godina činili napore pa se prosječna sveukupna mirovina od listopada 2016. do danas povećala za gotovo 114 posto i iznosi 764 eura. Pri tome, ako se tome pridoda i godišnji dodatak, sveukupna prosječna mirovina je došla do 780 eura.
Podsjetio je i da su u izbornoj kampanji 2024. obećali da će učiniti sve da ona bude između 750 eura i da ide prema 800.
"Prema ovome gdje smo sada s priličnom sigurnosti možemo kazati da će se to i dogoditi do sredine 2028.", poručio je.
Plenković posebno važnim smatra da su najnižu prosječnu mirovinu povećali za 141 posto i ona sada iznosi 502 eura.
Deset centara za starije već je dovršeno
Naveo je i da od 239.000 korisnika inkluzivnog dodatka gotovo njih 123.000 su stariji od 65 godina.
Plenković je istaknuo da su posebno ponosni na izgradnju 20 novih centara za starije osobe diljem zemlje, od kojih je 10 dovršeno. Vrijednost tih projekata je 20 milijuna eura.
Ministar Ružić zahvalio je Vladi na rezultatima vezanim uz stabilne financije i odgovorno upravljanje što daje veliku razinu sigurnosti starijim osobama i umirovljenicima.
Podsjetio je da je nedavno donesen vladin paket energetskih mjera za zaštitu gospodarstva i kućanstava, ali i cijeli niz poteza koji svjedoče o socijalnoj osjetljivosti Vlade i sveobuhvatnosti u pogledu mjera i prava svih korisničkih skupina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare