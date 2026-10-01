Kako danas žive umirovljenici u Hrvatskoj? "Nije lako. Kad ste stari, odmah ste za odstrjel"

Jedan od problema su i domovi za starije osobe. U javnim domovima cijene su niže. Primjerice, u Zagrebu se smještaj plaća od oko 230 do gotovo 1.000 eura, ali mjesta nema dovoljno i na njih se čeka godinama. Privatni domovi skuplji su, a u domu koji smo posjetili cijena ide i do 1.700 eura mjesečno.